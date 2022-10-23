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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Брест
Клермон - Брест: обзор матча 23 октября 2022
Клермон
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 3
Завершен
Брест
89'
Д. Аллевина
15'
Р. дель Кастильо (П)
54'
Ф. Онора
68'
Ж. ле Дуарон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Брест
Желтая карточка
М. Ветеска
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Д. Аллевина
Пас отдал
М. Чам
89'
82'
Замена
К. Дембеле
️️️️
П. Лис-Мелу
82'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ф. Онора
Замена
Ж. Доссу
️️️️
К. Андрич
75'
Замена
Я. Массолен
️️️️
Й. Гастьен
74'
73'
Замена
У. Маньетти
️️️️
М. Лаж
73'
Замена
Х. Белькебла
️️️️
Р. дель Кастильо
68'
ГОЛ! 0:3!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
Р. дель Кастильо
62'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Слимани
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Н. Боржес
62'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Й. Маньин
62'
Желтая карточка
Н. Боржес
61'
54'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Онора
Пас отдал
Р. дель Кастильо
Желтая карточка
Й. Маньин
41'
Желтая карточка
А. Сейду
37'
37'
Желтая карточка
И. Слимани
Замена
Э. Рашани
️️️️
М. Гоналон
25'
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. дель Кастильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
70
Мухаммед Чам
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
45
Махди Камара
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
91
Жереми Бела
ЛВ
10
Янис Массолен
ЦП
20
Жодель Доссу
ПП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-3-2-1
1
Мори
30
Боржес
24
Ветеска
5
Кофрие
36
Сейду
25
Гоналон
25
Гастьен
6
Маньин
70
Чам
10
Хауи
17
Андрич
4-2-3-1
40
Бизот
27
Фадиджа
93
Дюверн
5
Шардонне
3
Брассье
45
Камара
33
Лис-Мелу
20
дель Кастильо
28
Лаж
9
Онора
19
Слимани
30
Боржес
26
Аллевина
26
Аллевина
30
Боржес
25
Гастьен
10
Массолен
10
Массолен
25
Гастьен
17
Андрич
20
Доссу
20
Доссу
17
Андрич
25
Гоналон
19
Рашани
19
Рашани
25
Гоналон
6
Маньин
99
Кюи
99
Кюи
6
Маньин
20
дель Кастильо
93
Белькебла
93
Белькебла
20
дель Кастильо
28
Лаж
8
Маньетти
8
Маньетти
28
Лаж
33
Лис-Мелу
7
Дембеле
7
Дембеле
33
Лис-Мелу
19
Слимани
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
19
Слимани
9
Онора
7
Кардона
7
Кардона
9
Онора
Остались в запасе
Клермон
Брест
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
12
Упарин Джоко
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Клермон - Брест
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
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