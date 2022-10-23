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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Осер
Реймс - Осер: обзор матча 23 октября 2022
Реймс
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 1
Завершен
Осер
28'
Ф. Балогун
87'
Д. Ито
33'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Осер
Желтая карточка
Й. Диуф
90'
+2
Замена
Н. Хольм
️️️️
Ф. Балогун
90'
89'
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
Л. Синайоко
ГОЛ! 2:1!
Д. Ито
87'
83'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
М. Ньянг
83'
Замена
Г. Эйн
️️️️
Х. Сахи
Желтая карточка
Ш. Кейта
74'
Замена
М. ван Берген
️️️️
К. Думбия
73'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
А. Зенели
72'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Д. Лопи
66'
66'
Замена
Г. Перрен
️️️️
Н. Да Кошта
Желтая карточка
А. Матусива
42'
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Ньянг
Пас отдал
Х. Сахи
ГОЛ! 1:0!
Ф. Балогун
Пас отдал
А. Зенели
28'
Желтая карточка
Б. Локо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
11
Камори Думбия
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Жубал
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
29
Хамза Сахи
АП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Осер
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
7
Готье Эйн
ПВ
17
Кевен Дануа
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
3-2-3-2
23
Диуф
2
Локо
5
Абдельхамид
95
Кейта
5
Матусива
30
Лопи
9
Зенели
11
Думбия
70
Флипс
9
Балогун
10
Ито
4-2-1-3
56
Костиль
26
Джоли
17
Жанвье
5
Бернар
5
Жубал
20
Туре
22
Равелосон
29
Сахи
99
Ньянг
9
Синайоко
10
Да Кошта
30
Лопи
2
Каюсте
2
Каюсте
30
Лопи
9
Зенели
11
Мбюкю
11
Мбюкю
9
Зенели
11
Думбия
7
ван Берген
7
ван Берген
11
Думбия
9
Балогун
29
Хольм
29
Хольм
9
Балогун
29
Сахи
7
Эйн
7
Эйн
29
Сахи
9
Синайоко
21
Дюгимон
21
Дюгимон
9
Синайоко
10
Да Кошта
28
Перрен
28
Перрен
10
Да Кошта
99
Ньянг
14
Шарбонье
14
Шарбонье
99
Ньянг
Остались в запасе
Реймс
Осер
1
Патрик Пенц
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
Главный тренер
Оскар Гарсия
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
48
Самуэль Кеберле
АП
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
17
Кевен Дануа
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Реймс - Осер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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