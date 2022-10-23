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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Тромсе
Сарпсборг 08 - Тромсе: обзор матча 23 октября 2022
Сарпсборг 08
23.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
1 : 1
Завершен
Тромсе
83'
К. Опсет
76'
Э. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сарпсборг 08 - Тромсе
90'
+1
Замена
M. Konradsen Ceide
️️️️
Л. Нильсен
Желтая карточка
С. Мартинссон Нгуали
89'
87'
Замена
Р. Норхейм
️️️️
Э. Китолано
ГОЛ! 1:1!
К. Опсет
Пас отдал
А. Салетрос
83'
Замена
К. Опсет
️️️️
M. Odegaard
81'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Г. Энгвалль
81'
Замена
Г. Молинс
️️️️
М. Майгаард
80'
76'
ГОЛ! 0:1!
Э. Китолано
Пас отдал
К. Антонсен
62'
Замена
F. Winther
️️️️
А. Миккельсен
Замена
В. Торп
️️️️
С. Тибблинг
60'
46'
Замена
Я. Туоминен
️️️️
Л. Нордас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
25
Лассе Нильсен
ЛП
17
Эрик Китолано
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Сарпсборг 08
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Кристиан Опсет
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Тромсе
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
1-5-5
45
Хагельскьер
17
Солтведт
11
Тибблинг
5
Мартинссон Нгуали
6
Салетрос
14
Хайнц
9
Энгвалль
34
5
20
Майгаард
7
2-4-1-3
1
Хаугаард
12
Каманци
11
Антонсен
17
Китолано
5
Опсал
11
Йенссен
25
Нильсен
94
Миккельсен
11
Нордас
5
25
20
Майгаард
10
Молинс
10
Молинс
20
Майгаард
11
Тибблинг
29
Торп
29
Торп
11
Тибблинг
5
22
Опсет
22
Опсет
5
9
Энгвалль
15
Скалевик
15
Скалевик
9
Энгвалль
25
Нильсен
4
4
25
Нильсен
17
Китолано
23
Норхейм
23
Норхейм
17
Китолано
94
Миккельсен
6
6
94
Миккельсен
11
Нордас
9
Туоминен
9
Туоминен
11
Нордас
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Тромсе
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
32
Эйрик Вихне
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
99
Elias Kringberg Haug
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
74
Aridon Racaj
ЦП
32
Эйрик Вихне
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Сарпсборг 08 - Тромсе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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