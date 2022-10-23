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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Андерлехт
Стандард - Андерлехт: обзор матча 23 октября 2022
Стандард
23.10.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Андерлехт
21'
Н. Раскин
28'
М. Фосси
56'
Ф. Зинкернагель
3'
Я. Версхарен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Андерлехт
61'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Л. Рафаэлов
61'
Замена
Ж. Дюранвиль
️️️️
Ф. Амузу
ГОЛ! 3:1!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
В. Баликвиша
56'
46'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
З. Дебаст
Желтая карточка
А. Доннум
43'
40'
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
ГОЛ! 2:1!
М. Фосси
Пас отдал
Н. Дюсенн
28'
ГОЛ! 1:1!
Н. Раскин
Пас отдал
К. Лайфис
21'
3'
ГОЛ! 0:1!
Я. Версхарен
Пас отдал
Л. Рафаэлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
21
Вилльям Баликвиша
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Ошер Давида
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
2-2-2-4
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
34
Лайфис
43
Раскин
15
Доннум
11
Зинкернагель
10
Дрэгуш
13
Фосси
61
Чанак
21
Баликвиша
4-1-4-1
1
ван Кромбрадж
14
Вертонген
62
Мурильо
6
Дебаст
29
Худт
24
Диавара
9
Амузу
18
Ашимеру
16
Версхарен
11
Рафаэлов
21
Силва
6
Дебаст
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Дебаст
9
Амузу
24
Дюранвиль
24
Дюранвиль
9
Амузу
11
Рафаэлов
29
Стройкенс
29
Стройкенс
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Стандард
Андерлехт
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Ошер Давида
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Ошер Давида
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Стандард - Андерлехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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