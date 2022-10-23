Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Алания
Краснодар-2 - Алания: обзор матча 23 октября 2022
Краснодар-2
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Алания
18'
Н. Гиоргобиани
50'
М. Петров
85'
И. Машуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Алания
85'
ГОЛ! 0:3!
И. Машуков
83'
Замена
А. Засеев
️️️️
С. Качмазов
83'
Замена
А. Хугаев
️️️️
А. Цараев
Замена
Д. Кучугура
️️️️
Д. Карпов
82'
Замена
И. Губжоков
️️️️
Н. Плотников
74'
Красная карточка
М. Сухорученко
66'
58'
Желтая карточка
Х. Кочиев
Замена
О. Ознобихин
️️️️
В. Самко
58'
50'
ГОЛ! 0:2!
М. Петров
Замена
И. Манелов
️️️️
Р. Халназаров
46'
31'
Замена
А. Коротков
️️️️
А. Хабалов
18'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гиоргобиани
Желтая карточка
И. Дэвид Ндука
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
11
Данил Карпов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
21
Артур Галоян
АП
22
Алан Цараев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
13
Станислав Пузанов
ЛВ
59
Владислав Янченко
ЦП
62
Рустам Берзегов
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
2
Ираклий Манелов
ПВ
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Гришин
28
Жилкин
35
Гайворонский
44
Сухорученко
44
Исаенко
19
Плотников
17
Кокоев
18
Ндука
20
Халназаров
70
Самко
11
Карпов
3-2-3-2
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
4
Качмазов
80
Хосонов
73
Петров
22
Цараев
21
Галоян
15
Хабалов
14
Машуков
99
Гиоргобиани
70
Самко
11
Ознобихин
11
Ознобихин
70
Самко
19
Плотников
70
Губжоков
70
Губжоков
19
Плотников
11
Карпов
94
Кучугура
94
Кучугура
11
Карпов
20
Халназаров
2
Манелов
2
Манелов
20
Халназаров
15
Хабалов
24
Коротков
24
Коротков
15
Хабалов
22
Цараев
8
Хугаев
8
Хугаев
22
Цараев
4
Качмазов
13
Засеев
13
Засеев
4
Качмазов
Остались в запасе
Краснодар-2
Алания
1
Михаил Штепа
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
59
Владислав Янченко
ЦП
62
Рустам Берзегов
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
Главный тренер
Алексей Герасименко
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
59
Владислав Янченко
ЦП
62
Рустам Берзегов
ЦП
13
Станислав Пузанов
ЛВ
Остались в запасе
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
6
Заур Тарба
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Краснодар-2 - Алания
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Степан Щербаков (Омск)
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Виталий Молдован (Краснодар)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
Все
Краснодар-2
Алания
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+