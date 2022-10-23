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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Спарта
Славия - Спарта: обзор матча 23 октября 2022
Славия
23.10.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Спарта
5'
В. Юрецка
12'
Я. Громада
30'
Л. Масопуст
45+3'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Спарта
Замена
О. Кричфалуши
️️️️
О. Дорли
89'
Замена
Эвертон
️️️️
О. Лингр
89'
Желтая карточка
П. Олаинка
84'
Желтая карточка
Х. Тьехи
80'
77'
Желтая карточка
Я. Мейдр
74'
Замена
М. Сачек
️️️️
Я. Кухта
Замена
Х. Тьехи
️️️️
Я. Громада
74'
Замена
С. Тецл
️️️️
В. Юрецка
74'
Замена
М. Усор
️️️️
Д. Дудера
66'
64'
Желтая карточка
М. Минчев
60'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Л. Гараслин
60'
Замена
Я. Зелены
️️️️
Л. Садилек
ГОЛ! 4:0!
П. Олаинка
Пас отдал
В. Юрецка
45'
+3
39'
Замена
М. Минчев
️️️️
Т. Виснер
39'
Замена
А. Карабец
️️️️
К. Данек
ГОЛ! 3:0!
Л. Масопуст
30'
ГОЛ! 2:0!
Я. Громада
12'
ГОЛ! 1:0!
В. Юрецка
5'
3'
Желтая карточка
К. Данек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Славия
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
25
Matous Nikl
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
8
Мозес Усор
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
9
Daniel Smiga
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Колар
33
Качараба
4
Усу
23
Дудера
14
Громада
19
Дорли
32
Лингр
39
Юрасек
8
Масопуст
99
Олаинка
15
Юрецка
3-2-3-1-1
32
Коварж
3
Витик
28
Виснер
19
Мейдр
4
Серенсен
5
Хойер
8
Павелка
18
Садилек
9
Данек
17
Гараслин
7
Кухта
14
Громада
4
Тьехи
4
Тьехи
14
Громада
19
Дорли
80
Кричфалуши
80
Кричфалуши
19
Дорли
32
Лингр
32
Эвертон
32
Эвертон
32
Лингр
23
Дудера
8
Усор
8
Усор
23
Дудера
15
Юрецка
11
Тецл
11
Тецл
15
Юрецка
7
Кухта
61
Сачек
61
Сачек
7
Кухта
18
Садилек
30
Зелены
30
Зелены
18
Садилек
9
Данек
9
Карабец
9
Карабец
9
Данек
28
Виснер
17
Минчев
17
Минчев
28
Виснер
17
Гараслин
70
Чванчара
70
Чванчара
17
Гараслин
Остались в запасе
Славия
Спарта
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
25
Matous Nikl
ЦЗ
11
Йира Сор
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
9
Daniel Smiga
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
25
Matous Nikl
ЦЗ
11
Йира Сор
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
9
Daniel Smiga
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Славия - Спарта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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