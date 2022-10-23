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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Лутон Таун
Уотфорд - Лутон Таун: обзор матча 23 октября 2022
Уотфорд
23.10.2022, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
4 : 0
Завершен
Лутон Таун
3'
К. Дэвис
45'
У. Троост-Эконг
57'
Ж. Педро
79'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Лутон Таун
88'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
А. Кэмпбелл
Замена
С. Калу
️️️️
И. Сарр
85'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Ж. Педро
84'
83'
Красная карточка
Г. Ошо
ГОЛ! 4:0!
И. Сарр
79'
77'
Замена
К. Джером
️️️️
К. Моррис
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Чодури
75'
Замена
В. Байо
️️️️
К. Дэвис
69'
Желтая карточка
К. Сема
67'
67'
Желтая карточка
Г. Корник
59'
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
ГОЛ! 3:0!
Ж. Педро
57'
57'
Замена
Г. Корник
️️️️
Л. Фримен
51'
Желтая карточка
А. Даути
46'
Замена
Г. Ошо
️️️️
С. Брэдли
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
У. Троост-Эконг
45'
Желтая карточка
К. Дэвис
29'
18'
Желтая карточка
С. Брэдли
ГОЛ! 1:0!
К. Дэвис
Пас отдал
А. Камара
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
15
Люк Фримен
АП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
22
Ясер Асприлья
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-1-3-1-2
26
Бахман
11
Камара
20
Кэткарт
5
Троост-Эконг
39
Кайембе
12
Сема
8
Чодури
32
Гослинг
7
Сарр
9
Педро
9
Дэвис
3-3-2-2
34
Хорват
45
Даути
17
Белл
14
Бри
15
Брэдли
16
Кэмпбелл
15
Локьер
18
Кларк
15
Фримен
45
Адебайо
9
Моррис
8
Чодури
2
Гаспар
2
Гаспар
8
Чодури
9
Педро
22
Асприлья
22
Асприлья
9
Педро
7
Сарр
90
Калу
90
Калу
7
Сарр
9
Дэвис
15
Байо
15
Байо
9
Дэвис
16
Кэмпбелл
8
Уотсон
8
Уотсон
16
Кэмпбелл
15
Фримен
23
Корник
23
Корник
15
Фримен
15
Брэдли
4
Ошо
4
Ошо
15
Брэдли
9
Моррис
35
Джером
35
Джером
9
Моррис
Остались в запасе
Уотфорд
Лутон Таун
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Уотфорд - Лутон Таун
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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