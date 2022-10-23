Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Зюлте-Варегем
Остенде - Зюлте-Варегем: обзор матча 23 октября 2022
Остенде
23.10.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
45+1'
И. Бонен
80'
Д. Атанга
69'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Зюлте-Варегем
89'
Желтая карточка
M. Tambedou
Желтая карточка
Ф. Хорнби
82'
81'
Замена
А. Ндур
️️️️
Л. Виген
ГОЛ! 2:1!
Д. Атанга
80'
Замена
А. Альбанезе
️️️️
Р. Д'Хез
78'
Замена
Ф. Кателарис
️️️️
Т. Эмброуз
72'
Замена
Н. Бацнер
️️️️
И. Бонен
72'
Замена
Д. Атанга
️️️️
Б. Капон
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
Й. Фоссен
68'
Замена
З. Гано
️️️️
Р. Цука
Желтая карточка
О. Урогиде
62'
57'
Желтая карточка
Л. Виген
56'
Замена
А. Драмбаев
️️️️
Н. Мироши
ГОЛ! 1:0!
И. Бонен
Пас отдал
Ф. Хорнби
45'
+1
38'
Желтая карточка
Н. Мироши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
12
Диллон Филлипс
ВР
27
Брехт Капон
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
7
Робби Д'Хез
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
25
Рави Цука
ЦЗ
20
Moudou Tambedou
ЦЗ
29
Lukas Willen
ЦП
20
Новатус Мироши
ЦП
8
Николас Ромменс
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остенде
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
30
Фанос Кателарис
ЦП
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
20
Анди Мусаев
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
34
Stan Braem
ЦФ
3
Борха Лопес
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
2-3-5
12
Филлипс
27
Капон
3
Урогиде
7
Д'Хез
8
Макгихан
18
Деваль
3
Танге
7
Бонен
10
Хорнби
7
Сакамото
68
Эмброуз
2-4-4
69
Бостин
25
Цука
20
20
Мироши
8
Ромменс
13
Виген
29
39
Фадера
9
Фоссен
2
Чиранни
9
Оффор
68
Эмброуз
30
Кателарис
30
Кателарис
68
Эмброуз
7
Д'Хез
10
Альбанезе
10
Альбанезе
7
Д'Хез
7
Бонен
25
Бацнер
25
Бацнер
7
Бонен
27
Капон
17
Атанга
17
Атанга
27
Капон
20
Мироши
14
Драмбаев
14
Драмбаев
20
Мироши
13
Виген
25
Ндур
25
Ндур
13
Виген
25
Цука
9
Гано
9
Гано
25
Цука
Остались в запасе
Остенде
Зюлте-Варегем
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
20
Анди Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
1
Сэмми Боссут
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
34
Stan Braem
ЦФ
3
Борха Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
25
Мануэль Осифо
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
20
Анди Мусаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
18
Мамаду Сангаре
ЦП
34
Stan Braem
ЦФ
3
Борха Лопес
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Остенде - Зюлте-Варегем
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
Остенде
Зюлте-Варегем
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+