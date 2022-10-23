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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Эльче
Эспаньол - Эльче: обзор матча 23 октября 2022
Эспаньол
23.10.2022, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 2
Завершен
Эльче
24'
Х. Пуадо
67'
М. Брейтуэйт
11'
П. Милья
82'
Г. Верду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Эльче
84'
Замена
Р. Марти
️️️️
Л. Бойе
Замена
Н. Меламед
️️️️
С. Дардер
83'
Желтая карточка
А. Видаль
82'
82'
ГОЛ! 2:2!
Г. Верду
Пас отдал
Ж. Гумбау
78'
Желтая карточка
О. Маскарель
Замена
Х. Ласо
️️️️
М. Брейтуэйт
73'
Замена
Ф. Калеро
️️️️
О. Хиль
73'
69'
Замена
Т. Моренте
️️️️
Фидель
ГОЛ! 2:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
О. Хиль
67'
Замена
К. Баре
️️️️
Э. Экспозито
58'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Пуадо
58'
56'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
Р. Гути
49'
Желтая карточка
Л. Бойе
46'
Замена
Фидель
️️️️
А. Кольядо
46'
Замена
Хосан
️️️️
Г. Паласиос
45'
Желтая карточка
Г. Паласиос
ГОЛ! 1:1!
Х. Пуадо
Пас отдал
Э. Экспозито
24'
11'
ГОЛ! 0:1!
П. Милья
Пас отдал
Л. Бойе
Желтая карточка
В. Соуза
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
28
Хесус Лопес
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Леком
5
Оливан
21
Гомес
6
Кабрера
27
Хиль
5
Соуза
10
Дардер
8
Экспозито
7
Пуадо
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
3-3-1-2-1
13
Бадия
5
Верду
6
Бигас
3
Роко
13
Паласиос
8
Маскарель
18
Клер
10
Гути
10
Кольядо
11
Милья
15
Бойе
27
Хиль
12
Калеро
12
Калеро
27
Хиль
7
Пуадо
22
Видаль
22
Видаль
7
Пуадо
8
Экспозито
88
Баре
88
Баре
8
Экспозито
22
Брейтуэйт
16
Ласо
16
Ласо
22
Брейтуэйт
10
Дардер
10
Меламед
10
Меламед
10
Дардер
10
Гути
6
Гумбау
6
Гумбау
10
Гути
10
Кольядо
10
Фидель
10
Фидель
10
Кольядо
Фидель
20
Моренте
20
Моренте
Фидель
13
Паласиос
17
Хосан
17
Хосан
13
Паласиос
15
Бойе
9
Марти
9
Марти
15
Бойе
Остались в запасе
Эспаньол
Эльче
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Аксель Вернер
ВР
28
Хесус Лопес
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
28
Хесус Лопес
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Франсиско Родригес
Статистика матча Эспаньол - Эльче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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