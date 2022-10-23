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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Ботафого
Флуминенсе - Ботафого: обзор матча 23 октября 2022
Флуминенсе
23.10.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
2 : 2
Завершен
Ботафого
76'
Гансо (П)
81'
М. Мартинс
41'
К. Эдуардо
52'
Жеффиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Ботафого
Замена
Алан
️️️️
Г. Кано
86'
Желтая карточка
М. Мартинс
82'
ГОЛ! 2:2!
М. Мартинс
81'
80'
Замена
В. Са
️️️️
Жеффиньо
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Гансо
76'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Y. Felipe
73'
Желтая карточка
Гансо
66'
66'
Желтая карточка
Маршал
65'
Желтая карточка
Тикиньо
Замена
Кристиано
️️️️
Калегари
65'
61'
Замена
R.
️️️️
К. Эдуардо
52'
ГОЛ! 0:2!
Жеффиньо
Пас отдал
Ж. Сантос
Желтая карточка
Мартинелли
50'
Замена
Натан
️️️️
Маноэл
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Эдуардо
Пас отдал
Ж. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
33
Нино
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
8
Мартинелли
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
21
Маршал
ЛЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
47
Жеффиньо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
33
Карлос Эдуардо
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
31
Виктор Куэста
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Флуминенсе
90
Кристиано
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
11
Алан
ЦФ
14
Натан
ЦФ
11
Матеус Мартинс
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
27
Виктор Са
ЛВ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
13
Diego Gonçalves
ЦФ
23
Romildo
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Фабио
33
Нино
26
Маноэл
2
Хавьер
7
Андре
10
Гансо
11
Ариас
8
Мартинелли
2
Калегари
14
Кано
88
2-3-5
25
Фернандес
20
Борхес
21
Маршал
47
Жеффиньо
18
Габриэл
33
Карлос Эдуардо
34
Адриэлсон
31
Куэста
12
де Паула
7
Сантос
9
Тикиньо
2
Калегари
90
Кристиано
90
Кристиано
2
Калегари
14
Кано
11
Алан
11
Алан
14
Кано
26
Маноэл
14
Натан
14
Натан
26
Маноэл
88
11
Мартинс
11
Мартинс
88
47
Жеффиньо
27
Са
27
Са
47
Жеффиньо
33
Карлос Эдуардо
23
23
33
Карлос Эдуардо
Остались в запасе
Флуминенсе
Ботафого
44
Давид Брас
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
44
Давид Брас
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
15
Микель Араухо
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Хакоб Монтес
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
11
Луис Энрике
ЛВ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Флуминенсе - Ботафого
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
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