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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Кардифф
Суонси - Кардифф: обзор матча 23 октября 2022
Суонси
23.10.2022, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
2 : 0
Завершен
Кардифф
38'
О. Купер
67'
М. Обафеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Кардифф
Замена
Л. Каллен
️️️️
М. Обафеми
90'
+3
Замена
А. Око-Флекс
️️️️
М. Соринола
90'
+2
83'
Замена
К. Этете
️️️️
К. О'Доуда
74'
Замена
Г. Уит
️️️️
Э. Риномхота
Замена
О. Нтчам
️️️️
Л. Кандл
70'
ГОЛ! 2:0!
М. Обафеми
Пас отдал
М. Гримес
67'
61'
Желтая карточка
Д. Роллс
Желтая карточка
Л. Кандл
60'
Желтая карточка
М. Обафеми
58'
Желтая карточка
Г. Дарлинг
50'
50'
Желтая карточка
К. О'Доуда
ГОЛ! 1:0!
О. Купер
Пас отдал
Л. Кандл
38'
7'
Красная карточка
К. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Оливер Купер
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
10
Оливье Нтчам
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Бенда
6
Дарлинг
5
Кабанго
22
Латибодье
29
Соринола
15
Вуд
25
Кандл
4
Фултон
6
Гримес
8
Купер
21
Обафеми
3-2-4-1
21
Оллсоп
4
Кипр
35
Нельсон
27
Нкунку
10
Санг
24
Уинтл
47
О'Доуда
32
Роллс
9
Ожо
4
Риномхота
47
Робинсон
25
Кандл
10
Нтчам
10
Нтчам
25
Кандл
29
Соринола
11
Око-Флекс
11
Око-Флекс
29
Соринола
21
Обафеми
11
Каллен
11
Каллен
21
Обафеми
4
Риномхота
11
Уит
11
Уит
4
Риномхота
47
О'Доуда
28
Этете
28
Этете
47
О'Доуда
Остались в запасе
Суонси
Кардифф
1
Энди Фишер
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Главный тренер
Рассел Мартин
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
2
Фин Стивенс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Стив Морисон
Статистика матча Суонси - Кардифф
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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