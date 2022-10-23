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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Нью-Йорк Сити
Монреаль - Нью-Йорк Сити: обзор матча 23 октября 2022
Монреаль
23.10.2022, воскресенье, 20:00
США. МЛС, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Нью-Йорк Сити
85'
Д. Михайлович
6'
М. Моралес
45+3'
Хебер
61'
Т. Магно (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Нью-Йорк Сити
ГОЛ! 1:3!
Д. Михайлович
Пас отдал
Z. Brault Guillard
85'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Р. Камачо
80'
80'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
С. Родригес
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
И. Коне
79'
Замена
J. Kwizera
️️️️
Л. Лаппалайнен
71'
Замена
M. Toye
️️️️
Ж. Ватерман
71'
Желтая карточка
Д. Михайлович
69'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
67'
61'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Т. Магно
58'
Замена
Т. Магно
️️️️
Хебер
Замена
Р. Киото
️️️️
С. Пьетт
54'
Желтая карточка
Р. Камачо
53'
46'
Замена
J. Haak
️️️️
М. Моралес
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Хебер
Пас отдал
С. Родригес
42'
Желтая карточка
А. Калленс
38'
Желтая карточка
С. Родригес
33'
Желтая карточка
К. О'Тул
14'
Замена
К. Паркс
️️️️
М. Шано
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
2
Алистер Джонстон
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
5
Николас Асеведо
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
97
Хебер
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
10
Matko Miljevic
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Нью-Йорк Сити
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
2-4-1-4
2
Ватерман
4
Миллер
8
Коне
2
Ваньяма
6
Пьетт
26
Лаппалайнен
10
Михайлович
2
Джонстон
41
Пантемис
85
Камара
4
Камачо
4-1-1-2-2
1
Джонсон
25
Шано
18
Калленс
3
13
Мартинс
5
Асеведо
10
Моралес
11
Перейра
8
Родригес
22
О'Тул
97
Хебер
8
Коне
2
2
8
Коне
4
Камачо
99
Торрес
99
Торрес
4
Камачо
6
Пьетт
9
Киото
9
Киото
6
Пьетт
26
Лаппалайнен
17
17
26
Лаппалайнен
2
Ватерман
13
13
2
Ватерман
25
Шано
55
Паркс
55
Паркс
25
Шано
97
Хебер
11
Магно
11
Магно
97
Хебер
8
Родригес
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
8
Родригес
10
Моралес
15
15
10
Моралес
Остались в запасе
Монреаль
Нью-Йорк Сити
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
Остались в запасе
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Монреаль - Нью-Йорк Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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