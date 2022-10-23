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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - ЦСКА
Оренбург - ЦСКА: обзор матча 23 октября 2022
Оренбург
23.10.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
ЦСКА
18'
В. Писарский
64'
В. Писарский (П)
7'
Ф. Чалов
20'
Р. Гойкович (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - ЦСКА
89'
Желтая карточка
Мойзес
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Г. Флорентин
86'
85'
Замена
В. Яковлев
️️️️
В. Мендес
85'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
Желтая карточка
Р. Гойкович
79'
73'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
Х. Медина
73'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
Х. Карраскаль
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Х. Марин
73'
65'
Желтая карточка
М. Гайич
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Писарский
64'
63'
Желтая карточка
С. Зделар
27'
Замена
И. Обляков
️️️️
К. Набабкин
26'
Травма
К. Набабкин
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Гойкович
ГОЛ! 1:1!
В. Писарский
Пас отдал
Б. Мансилья
18'
7'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
М. Гайич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
10
Габриэль Флорентин
ЛП
8
Тимур Аюпов
ОП
26
Химми Марин
ОП
32
Лукас Вера
ПП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Брайан Мансилья
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПАЗ
14
Саша Зделар
ОП
5
Виктор Мендес
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Никита Ермаков
АП
10
Иван Обляков
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-2-2
1
Кеняйкин
2
Печенин
3
Гойкович
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
26
Марин
10
Флорентин
32
Вера
11
Мансилья
77
Писарский
3-2-1-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Роша
27
Мойзес
22
Гайич
14
Зделар
5
Мендес
28
Медина
15
Карраскаль
19
Зайнутдинов
63
Чалов
10
Флорентин
17
Ковалев
17
Ковалев
10
Флорентин
26
Марин
10
Воробьев
10
Воробьев
26
Марин
15
Карраскаль
19
Ермаков
19
Ермаков
15
Карраскаль
14
Набабкин
10
Обляков
10
Обляков
14
Набабкин
28
Медина
41
Ушаков
41
Ушаков
28
Медина
5
Мендес
14
Яковлев
14
Яковлев
5
Мендес
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
Остались в запасе
Оренбург
ЦСКА
15
Александр Эктов
ПЗ
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
15
Александр Эктов
ПЗ
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
13
Иван Башич
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
9
Степан Оганесян
ПВ
Остались в запасе
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Оренбург - ЦСКА
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Владимир Москалев; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
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