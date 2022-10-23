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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Лестер
Вулверхэмптон - Лестер: обзор матча 23 октября 2022
Вулверхэмптон
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 4
Завершен
Лестер
8'
Ю. Тилеманс
19'
Х. Барнс
66'
Д. Мэддисон
80'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Лестер
90'
+3
Желтая карточка
В. Фас
88'
Замена
Л. Томас
️️️️
Д. Джастин
Желтая карточка
Н. Семеду
84'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ж. Моутинью
81'
80'
ГОЛ! 0:4!
Д. Варди
Пас отдал
Т. Кастань
Замена
Х. Хванг
️️️️
Д. Коста
80'
79'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Х. Барнс
Замена
Н. Семеду
️️️️
Х. Кастро
67'
Замена
Ч. Кэмпбелл
️️️️
М. Нуньес
67'
66'
ГОЛ! 0:3!
Д. Мэддисон
Пас отдал
Д. Варди
62'
Замена
Н. Менди
️️️️
Б. Сумаре
62'
Замена
Д. Прат
️️️️
К. Дьюсбери-Холл
62'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
19'
ГОЛ! 0:2!
Х. Барнс
Пас отдал
К. Дьюсбери-Холл
8'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
Х. Кастро
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вулверхэмптон
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
71
Джо Ходж
ОП
12
Бубакар Траоре
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Са
3
Буэно
22
Коллинс
3
Килман
17
Кастро
8
Невеш
8
Моутинью
27
Нуньес
24
Траоре
19
Коста
11
Поденсе
4-2-2-1-1
21
Уорд
21
Кастань
12
Амарти
4
Фас
24
Джастин
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
27
Дака
17
Кастро
27
Семеду
27
Семеду
17
Кастро
8
Моутинью
12
Траоре
12
Траоре
8
Моутинью
27
Нуньес
20
Кэмпбелл
20
Кэмпбелл
27
Нуньес
19
Коста
7
Хванг
7
Хванг
19
Коста
24
Джастин
33
Томас
33
Томас
24
Джастин
34
Сумаре
6
Менди
6
Менди
34
Сумаре
8
Дьюсбери-Холл
26
Прат
26
Прат
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Барнс
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Лестер
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
71
Джо Ходж
ОП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вулверхэмптон - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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