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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Аваи
Палмейрас - Аваи: обзор матча 23 октября 2022
Палмейрас
23.10.2022, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Аваи
4'
Г. Скарпа (П)
55'
Дуду
90'
Вандерлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Аваи
ГОЛ! 3:0!
Вандерлан
90'
Замена
Вандерлан
️️️️
Майке
86'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
З. Рафаэль
85'
Желтая карточка
Б. Лопес
73'
Замена
Г. Менино
️️️️
Г. Скарпа
72'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Дуду
72'
Желтая карточка
Г. Скарпа
71'
68'
Замена
J. Cleber
️️️️
P. Dyego
ГОЛ! 2:0!
Дуду
Пас отдал
Рони
55'
46'
Замена
R.
️️️️
Кевин
40'
Желтая карточка
Биссоли
21'
Замена
Биссоли
️️️️
В. Потткер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Скарпа
4'
2'
Желтая карточка
Владимир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
8
Данило
ОП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Аваи
22
Кевин
ЦЗ
72
Thales
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
8
Бруно Силва
ЦП
25
Лукас Вентура
ЦП
1
Владимир
ЦФ
90
Вилльям Потткер
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
19
Renato
ЦФ
4
Rafael Vaz
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
9
Эндрик
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
10
Табата
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
Аваи
83
Glédson
ВР
5
Bressan
ЦЗ
44
Raphael
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
87
Vitinho
ЦП
49
Sarará
ЦП
7
Marcinho
ЦФ
15
Jean Cleber
ЦФ
9
Rômulo
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
3-3-1-3
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
13
Луан
22
Пикерес
8
Данило
12
Майке
93
Зе Рафаэль
33
Рони
10
Скарпа
92
Дуду
2-1-2-5
22
Кевин
72
14
Раниэле
8
Силва
25
Вентура
90
Потткер
4
19
21
7
93
Зе Рафаэль
20
Атуэста
20
Атуэста
93
Зе Рафаэль
10
Скарпа
25
Менино
25
Менино
10
Скарпа
92
Дуду
77
Лопес
77
Лопес
92
Дуду
12
Майке
12
Вандерлан
12
Вандерлан
12
Майке
7
15
15
7
22
Кевин
9
9
22
Кевин
90
Потткер
7
Биссоли
7
Биссоли
90
Потткер
Остались в запасе
Палмейрас
Аваи
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
9
Эндрик
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
10
Табата
ПВ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
83
Glédson
ВР
5
Bressan
ЦЗ
44
Raphael
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
87
Vitinho
ЦП
49
Sarará
ЦП
7
Marcinho
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
9
Эндрик
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
10
Табата
ПВ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
83
Glédson
ВР
5
Bressan
ЦЗ
44
Raphael
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
11
Мурикуй
ЛП
87
Vitinho
ЦП
49
Sarará
ЦП
7
Marcinho
ЦФ
18
Nathan Palafoz
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Палмейрас - Аваи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Аваи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Фламенго
1 : 2
12.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 37 тур
Аваи
2 : 0
10.11.2022
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
1 : 1
05.11.2022
Аваи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Аваи
1 : 2
03.11.2022
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 0
28.10.2022
Аваи
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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