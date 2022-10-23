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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Градец-Кралове
Динамо - Градец-Кралове: обзор матча 23 октября 2022
Динамо
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Градец-Кралове
53'
Ф. Кубала
65'
Ф. Кубала
88'
M. Koubek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Градец-Кралове
90'
+1
Замена
O. Ševčík
️️️️
Ф. Кубала
88'
Желтая карточка
M. Koubek
88'
ГОЛ! 0:3!
M. Koubek
Пас отдал
Ф. Кубала
82'
Замена
M. Koubek
️️️️
Д. Васулин
Желтая карточка
Л. Чмелик
79'
76'
Замена
P. Dvorak
️️️️
Я. Рада
Замена
M. Sladký
️️️️
Я. Гора
72'
65'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кубала
Пас отдал
Д. Васулин
Замена
Б. Слука
️️️️
P. Hellebrand
55'
Замена
M. Skoda
️️️️
Р. Поточны
55'
53'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кубала
Пас отдал
Я. Клима
Красная карточка
Л. Гавел
49'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
T. Zajic
46'
40'
Желтая карточка
Я. Кучера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Градец-Кралове
1
Patrik Vízek
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Смрз
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
28
Якуб Кучера
ЦП
23
Якуб Рада
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
15
Даниэль Васулин
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Динамо
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
71
Бранислав Слука
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Градец-Кралове
25
Франтишек Чех
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
19
Ondřej Ševčík
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
P. Dvorak
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
3-2-5
31
5
Гавел
12
Чолич
4
Броукал
18
8
Цавош
3
21
91
Поточны
23
Гора
25
2-5-2-1
1
5
Чихак
39
Клима
29
Габриэль
28
Кучера
23
Рада
28
Кубала
16
Кодеш
42
Смрз
11
Ринеш
15
Васулин
23
Гора
22
22
23
Гора
18
71
Слука
71
Слука
18
21
9
Чмелик
9
Чмелик
21
91
Поточны
0
0
91
Поточны
28
Кубала
19
19
28
Кубала
23
Рада
0
0
23
Рада
15
Васулин
15
15
15
Васулин
Остались в запасе
Динамо
Градец-Кралове
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
7
Jakub Švec
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
25
Франтишек Чех
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
7
Jakub Švec
ЦФ
Остались в запасе
25
Франтишек Чех
ЦЗ
28
Михал Лейбл
ЦЗ
2
Степан Гаразим
ЦП
16
Филип Новотны
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Богуслав Пильны
Статистика матча Динамо - Градец-Кралове
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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