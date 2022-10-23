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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Генк
Антверпен - Генк: обзор матча 23 октября 2022
Антверпен
23.10.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
1 : 3
Завершен
Генк
42'
В. Янссен
13'
Б. Хейнен
33'
П. Онуачу
77'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Генк
Замена
Й. Батай
️️️️
К. Стенгс
86'
85'
Замена
А. Немет
️️️️
П. Онуачу
77'
ГОЛ! 1:3!
П. Онуачу
Пас отдал
М. Трезор
Замена
А. Муджа
️️️️
Ю. Эккеленкамп
76'
Замена
К. Скотт
️️️️
М. Баликвиша
76'
Замена
М. Фрай
️️️️
В. Янссен
76'
75'
Замена
М. Саматта
️️️️
Д. Пайнтсил
74'
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
Д. Муньос
Желтая карточка
Д. Алмейда
72'
68'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Замена
Д. Алмейда
️️️️
В. Пачо
61'
ГОЛ! 1:2!
В. Янссен
42'
33'
ГОЛ! 0:2!
П. Онуачу
Пас отдал
М. Трезор
26'
Желтая карточка
Д. Муньос
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хейнен
Пас отдал
М. Трезор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Калвин Стенгс
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
48
Артур Вермерен
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Николас Кастро
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бутез
23
Винс
23
Алдервейрелд
51
Пачо
2
Де Лат
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
18
Геркенс
7
Баликвиша
14
Стенгс
14
Янссен
4-4-1-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
30
Онуачу
51
Пачо
4
Алмейда
4
Алмейда
51
Пачо
14
Стенгс
25
Батай
25
Батай
14
Стенгс
7
Баликвиша
10
Скотт
10
Скотт
7
Баликвиша
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Муджа
32
Эккеленкамп
14
Янссен
9
Фрай
9
Фрай
14
Янссен
27
Муньос
29
Карстенсен
29
Карстенсен
27
Муньос
11
Эль-Ханнус
8
Кастро
8
Кастро
11
Эль-Ханнус
30
Онуачу
90
Немет
90
Немет
30
Онуачу
28
Пайнтсил
38
Саматта
38
Саматта
28
Пайнтсил
Остались в запасе
Антверпен
Генк
1
Ортвен Де Вольф
ВР
48
Артур Вермерен
ЦП
1
Тоби Лейсен
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
48
Артур Вермерен
ЦП
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Антверпен - Генк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
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Информация о матче
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