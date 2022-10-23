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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Мх - Кубань
Динамо Мх - Кубань: обзор матча 23 октября 2022
Динамо Мх
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Кубань
4'
С. Кагермазов
90+6'
А. Гаджиев
60'
А. Рыбин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Кубань
ГОЛ! 2:1!
А. Гаджиев
90'
+6
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Н. Глушков
86'
82'
Замена
Д. Горовых
️️️️
С. Таказов
76'
Желтая карточка
С. Таказов
Желтая карточка
О. Красильниченко
73'
Замена
Ч. Агабалаев
️️️️
Р. Магомедов
72'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Д. Дибиргаджиев
71'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
62'
62'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Архипов
Замена
З. Юсупов
️️️️
Р. Абдурагимов
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Рыбин
Замена
О. Красильниченко
️️️️
Т. Сундуков
60'
46'
Замена
М. Лаук
️️️️
И. Мосейчук
Желтая карточка
Р. Магомедов
35'
ГОЛ! 1:0!
С. Кагермазов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
24
Дмитрий Терновский
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Горан Алексич
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
87
Игорь Безденежных
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
8
Шамиль Исаев
АП
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
99
Нури Абдоков
АП
7
Андреа Чуканов
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
3-2-3-1-1
24
Терновский
3
Гасанов
13
Кагермазов
77
Сундуков
99
Алибеков
4
Шумахов
7
Абдурагимов
18
Атабаев
47
Глушков
9
Магомедов
9
Дибиргаджиев
3-4-2-1
1
Нестеренко
22
Рыбин
22
Хомуха
30
Таказов
21
Махатадзе
50
Югалдин
6
Родин
87
Безденежных
9
Мосейчук
31
Ткачук
9
Архипов
77
Сундуков
3
Красильниченко
3
Красильниченко
77
Сундуков
7
Абдурагимов
22
Юсупов
22
Юсупов
7
Абдурагимов
9
Дибиргаджиев
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Дибиргаджиев
47
Глушков
8
Исаев
8
Исаев
47
Глушков
9
Магомедов
70
Агабалаев
70
Агабалаев
9
Магомедов
30
Таказов
27
Горовых
27
Горовых
30
Таказов
9
Архипов
7
Чуканов
7
Чуканов
9
Архипов
9
Мосейчук
10
Лаук
10
Лаук
9
Мосейчук
Остались в запасе
Динамо Мх
Кубань
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
Главный тренер
Горан Алексич
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
Остались в запасе
20
Ярахмед Махмудов
ПЗ
39
Тимур Магомедов
ВР
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
77
Исламитдин Абдуллаев
ЦЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
10
Магомед Ибрагимов
ПЗ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
Главный тренер
Горан Алексич
Статистика матча Динамо Мх - Кубань
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Резервный судья:
Артем Катайкин (Самара)
Делегат:
Иван Егоров (Москва)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Анжи-Арена
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