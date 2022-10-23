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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия Л - Рид
Аустрия Л - Рид: обзор матча 23 октября 2022
Аустрия Л
23.10.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия Л - Рид
Замена
Ч. Тюркмен
️️️️
С. Сурданович
90'
+2
84'
Замена
D. Cosgun
️️️️
С. Нутц
Желтая карточка
Л. Фридрикас
83'
79'
Желтая карточка
Л. Микич
Замена
Х. Генуш
️️️️
Т. Бергер
75'
64'
Замена
С. Шабби
️️️️
К. Моншейн
Замена
Л. Фридрикас
️️️️
Б. Силва Тейшейра
64'
55'
Желтая карточка
Д. Унгар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
4
Тобиас Бергер
ЦЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
23
Пиус Грабхер
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
66
Давид Унгар
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
19
Julian Turi
ЦЗ
69
Oliver Kragl
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Кингсли Микаэл
ЦП
77
Michael Martin
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
17
Филипп Помер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Аустрия Л
21
Хаким Генуш
ЛЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
18
Чем Тюркмен
ЦП
35
Адриэл
ЦП
8
Yuliwes Bellache
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Denizcan Cosgun
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
26
Belmin Beganovic
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
3-2-1-3-1
27
Ширль
4
Югонет
4
Бергер
31
Мак
29
Груйчич
28
Андерсон
23
Грабхер
86
Сурданович
77
Диаби
70
Силва Тейшейра
18
Шмид
3-4-3
1
Радлингер
66
Унгар
4
Плавотич
19
22
Нутц
12
Микаэл
77
69
17
Помер
9
Микич
14
Моншейн
4
Бергер
21
Генуш
21
Генуш
4
Бергер
86
Сурданович
18
Тюркмен
18
Тюркмен
86
Сурданович
70
Силва Тейшейра
30
Фридрикас
30
Фридрикас
70
Силва Тейшейра
22
Нутц
7
7
22
Нутц
14
Моншейн
9
Шабби
9
Шабби
14
Моншейн
Остались в запасе
Аустрия Л
Рид
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
35
Адриэл
ЦП
8
Yuliwes Bellache
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
1
Jonas Wendlinger
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Остались в запасе
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
35
Адриэл
ЦП
8
Yuliwes Bellache
ЦП
22
Аммар Хелак
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
6
Маркус Лакнер
ЦП
26
Belmin Beganovic
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Роберт Ибертсбергер
Статистика матча Аустрия Л - Рид
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Планет Пьюр
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2020.05.30 08:42
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего
2017.01.25 02:13
8
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
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