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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - ПСВ
Гронинген - ПСВ: обзор матча 23 октября 2022
Гронинген
23.10.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 11 тур
4 : 2
Завершен
ПСВ
39'
Р. Пепи
43'
Р. Балкер
45+1'
С. Нгонг
90+2'
Й. Пелюпесси
45+3'
И. Сангаре
76'
Г. Тил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - ПСВ
ГОЛ! 4:2!
Й. Пелюпесси
Пас отдал
Д. Данкерлуи
90'
+2
Замена
М. Шверко
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
88'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
С. Нгонг
83'
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Ф. Крюгер
83'
76'
ГОЛ! 3:2!
Г. Тил
Пас отдал
К. Гакпо
69'
Замена
М. Жуниор
️️️️
Ф. Макс
Замена
Р. Оратмангоен
️️️️
П. Абрахам
64'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Л. Валенте
64'
56'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Д. Верман
46'
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
А. Эль-Гази
45'
+3
ГОЛ! 3:1!
И. Сангаре
Пас отдал
К. Гакпо
ГОЛ! 3:0!
С. Нгонг
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Р. Балкер
Пас отдал
Л. Дуарте
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Пепи
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Хави Симонс
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Гронинген
21
Jasper Meijster
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
20
Нони Мадуэке
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
3-1-2-5
21
Касанвирьо
23
те Верик
12
Балкер
10
Валенте
16
Нгонг
25
Мяяття
6
Дуарте
9
Пепи
7
Абрахам
26
Крюгер
12
де Бор
4-1-1-3-1
44
Бенитес
4
Обиспо
5
Рамальо
4
Тезе
30
Макс
6
Сангаре
25
Верман
21
Эль-Гази
20
Тил
18
Гакпо
7
Симонс
25
Мяяття
33
Шверко
33
Шверко
25
Мяяття
10
Валенте
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
10
Валенте
7
Абрахам
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
7
Абрахам
16
Нгонг
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
16
Нгонг
26
Крюгер
10
Лундквист
10
Лундквист
26
Крюгер
21
Эль-Гази
20
Мадуэке
20
Мадуэке
21
Эль-Гази
30
Макс
17
Жуниор
17
Жуниор
30
Макс
25
Верман
26
де Йонг
26
де Йонг
25
Верман
Остались в запасе
Гронинген
ПСВ
21
Jasper Meijster
ВР
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Jan Hoekstra
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
21
Jasper Meijster
ВР
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Jan Hoekstra
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Гронинген - ПСВ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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1
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