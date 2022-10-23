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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Ворскла
Динамо К - Ворскла: обзор матча 23 октября 2022
Динамо К
23.10.2022, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
33'
В. Буяльский
44'
В. Юрченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Ворскла
90'
+3
Желтая карточка
Марлисон
86'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
В. Юрченко
77'
Замена
Д. Олейник
️️️️
А. Челядин
Замена
В. Ванат
️️️️
А. Беседин
74'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
Т. Кедзиора
59'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Кабаев
59'
44'
ГОЛ! 1:1!
В. Юрченко
Пас отдал
Марлисон
ГОЛ! 1:0!
В. Буяльский
Пас отдал
А. Беседин
33'
Желтая карточка
В. Кабаев
22'
18'
Желтая карточка
А. Скляр
Желтая карточка
А. Сирота
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
29
Андрей Бацула
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
33
Марлисон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Динамо К
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
14
Самба Диалло
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
89
Rodel Richards
ЦФ
4-3-2-1
35
Нещерет
94
Кедзиора
4
Попов
34
Сирота
20
Караваев
8
Сидорчук
29
Буяльский
21
Лонвейк
22
Кабаев
11
Цыганков
41
Беседин
2-1-4-3
31
Ризнык
5
Зайков
3
Кравец
38
Челядин
80
Юрченко
6
Скляр
44
Пердута
17
Чеснаков
33
Марлисон
17
Сефери
29
Бацула
94
Кедзиора
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
94
Кедзиора
22
Кабаев
19
Гармаш
19
Гармаш
22
Кабаев
41
Беседин
19
Ванат
19
Ванат
41
Беседин
80
Юрченко
7
Степанюк
7
Степанюк
80
Юрченко
38
Челядин
16
Олейник
16
Олейник
38
Челядин
Остались в запасе
Динамо К
Ворскла
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
14
Самба Диалло
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
77
Павел Исенко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
89
Rodel Richards
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
14
Самба Диалло
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
89
Rodel Richards
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Динамо К - Ворскла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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