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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Заря
Верес - Заря: обзор матча 23 октября 2022
Верес
23.10.2022, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Заря
73'
Д. Антюх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Заря
88'
Замена
М. Смиян
️️️️
Н. Русин
Замена
В. Шарай
️️️️
Е. Пасич
78'
77'
Замена
М. Лунев
️️️️
И. Кирюханцев
76'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
В. Чурко
75'
Желтая карточка
О. Данченко
73'
ГОЛ! 0:1!
Д. Антюх
Замена
М. Сергийчук
️️️️
В. Дахновский
71'
Замена
А. Лебеденко
️️️️
С. Шарай
71'
65'
Замена
В. Бражко
️️️️
С. Булеца
65'
Замена
Д. Антюх
️️️️
Д. Нагнойный
Желтая карточка
Г. Пасич
56'
37'
Желтая карточка
Д. Нагнойный
Желтая карточка
С. Вовченко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
3
Семен Вовченко
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Юрий Вирт
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
44
Арсений Батагов
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
10
Сергей Булеца
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
15
Александр Лебеденко
ЦП
7
Сергей Шестаков
ЦП
99
Николай Квасный
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
2
Максим Смиян
ЦП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
2-1-4-2
47
Когут
5
Курко
2
Гагун
29
Кучеров
11
Пасич
77
Шарай
3
Вовченко
8
Кльоц
11
Дахновский
42
Пасич
3-1-2-3-1
1
Мацапура
70
Кирюханцев
91
Бутко
32
Имереков
44
Батагов
94
Данченко
28
Шахов
11
Чурко
10
Булеца
21
Нагнойный
31
Русин
77
Шарай
15
Лебеденко
15
Лебеденко
77
Шарай
42
Пасич
77
Шарай
77
Шарай
42
Пасич
11
Дахновский
7
Сергийчук
7
Сергийчук
11
Дахновский
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
Гайдучик
11
Чурко
15
Мишнев
15
Мишнев
11
Чурко
10
Булеца
6
Бражко
6
Бражко
10
Булеца
31
Русин
2
Смиян
2
Смиян
31
Русин
21
Нагнойный
9
Антюх
9
Антюх
21
Нагнойный
70
Кирюханцев
14
Лунев
14
Лунев
70
Кирюханцев
Остались в запасе
Верес
Заря
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
99
Николай Квасный
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
12
Никита Турбаевский
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
99
Николай Квасный
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
91
Николай Михайленко
ОП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Верес - Заря
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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