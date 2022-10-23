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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Нефтехимик
Родина - Нефтехимик: обзор матча 23 октября 2022
Родина
23.10.2022, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Нефтехимик
19'
М. Шоркин
66'
М. Лайкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Нефтехимик
79'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
73'
Желтая карточка
А. Котик
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Гордюшенко
72'
67'
Замена
Е. Черкес
️️️️
М. Барсов
67'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Лайкин
66'
ГОЛ! 0:2!
М. Лайкин
Пас отдал
М. Уридия
46'
Замена
А. Бердников
️️️️
Н. Калугин
30'
Желтая карточка
М. Лайкин
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Шоркин
12'
Желтая карточка
Р. Денисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
14
Сергей Дмитриев
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
78
Руслан Куль
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Нефтехимик
96
Игорь Обухов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
16
Роман Денисов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Родина
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Маурисио
ОП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Нефтехимик
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Евгений Черкес
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
3-1-2-3-1
91
Баринов
36
Воропаев
3
Аликин
49
Караев
26
Байтуков
14
Дмитриев
72
Гордюшенко
80
Ксенофонтов
24
Мальцев
78
Куль
90
Калмыков
4-2-2-2
96
Обухов
44
Калугин
16
Шоркин
12
Ширяев
17
Котов
83
Лайкин
16
Денисов
2
Хубаев
22
Дворецков
25
Уридия
14
Барсов
72
Гордюшенко
9
Адаев
9
Адаев
72
Гордюшенко
44
Калугин
21
Бердников
21
Бердников
44
Калугин
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
14
Барсов
8
Черкес
8
Черкес
14
Барсов
83
Лайкин
9
Котик
9
Котик
83
Лайкин
Остались в запасе
Родина
Нефтехимик
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Маурисио
ОП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Маурисио
ОП
99
Иван Тимошенко
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Григорий Кеваев
ВР
1
Андрей Голубев
ВР
5
Богдан Зорин
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Родина - Нефтехимик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Екатерина Курочкина (Малаховка)
Резервный судья:
Игорь Капленков (Москва)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
ВТБ Арена
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