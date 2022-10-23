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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Арука
Маритиму - Арука: обзор матча 23 октября 2022
Маритиму
23.10.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 10 тур
1 : 1
Завершен
Арука
13'
А. Видигаль
44'
Антони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маритиму - Арука
90'
+1
Замена
О. Бускетс
️️️️
А. Руис
89'
Желтая карточка
А. Руис
Замена
Э. Коста
️️️️
Хадаш
88'
Замена
П. Лиза
️️️️
Ж. Таго
88'
85'
Замена
Витиньо
️️️️
Антони
Замена
Х. Рамирес
️️️️
М. Коста
80'
73'
Замена
Арсениу
️️️️
А. Букия
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
С. Бельтраме
67'
58'
Желтая карточка
Куарежма
46'
Замена
М. Силла
️️️️
И. Соро
46'
Замена
О. Даббаг
️️️️
Р. Мухика
45'
Желтая карточка
И. Соро
44'
ГОЛ! 1:1!
Антони
ГОЛ! 1:0!
А. Видигаль
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
87
Витор Коста
ЛЗ
4
Матеус Коста
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
66
Diogo Mendes
ЦП
8
Хадаш
ЦП
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
13
Жоао Бассо
ЦЗ
3
Жером Опоку
ЦЗ
6
Куарежма
ЦЗ
19
Исмаила Соро
ЦП
30
Андре Букия
ЦП
10
Алан Руис
ЦП
8
Давид Симао
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
19
Рафа Мухика
ЦФ
11
Антони
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Маритиму
98
Витор Эудес
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
19
Хесус Рамирес
ЦФ
30
Перси Лиза
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
Арука
44
Нино Галович
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
43
Витиньо
ЦП
20
Педру Морейра
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
8
Арсениу
ПВ
1
Жоау Валиду
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
3-2-2-1-3
5
Зайнадине
5
Андраде
2
Винк
87
Коста
4
Коста
66
8
Хадаш
7
Видигаль
29
95
Таго
10
Бельтраме
3-5-2
12
де Арруабаррена
13
Бассо
3
Опоку
6
Куарежма
19
Соро
10
Руис
8
Симао
28
Эшгайю
30
Букия
11
Антони
19
Мухика
10
Бельтраме
21
Афонсо
21
Афонсо
10
Бельтраме
4
Коста
19
Рамирес
19
Рамирес
4
Коста
95
Таго
30
Лиза
30
Лиза
95
Таго
8
Хадаш
12
Коста
12
Коста
8
Хадаш
10
Руис
14
Бускетс
14
Бускетс
10
Руис
11
Антони
43
Витиньо
43
Витиньо
11
Антони
19
Соро
2
Силла
2
Силла
19
Соро
30
Букия
8
Арсениу
8
Арсениу
30
Букия
19
Мухика
98
Даббаг
98
Даббаг
19
Мухика
Остались в запасе
Маритиму
Арука
98
Витор Эудес
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
44
Нино Галович
ЦЗ
20
Педру Морейра
ЦП
1
Жоау Валиду
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
45
Фабиу Шина
ЛЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
14
Miguel Sousa
ЦП
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
Остались в запасе
44
Нино Галович
ЦЗ
20
Педру Морейра
ЦП
1
Жоау Валиду
ЦФ
19
Богдан Милованов
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Лито Видигаль
Статистика матча Маритиму - Арука
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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