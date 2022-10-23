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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Кайсериспор
Касымпаша - Кайсериспор: обзор матча 23 октября 2022
Касымпаша
23.10.2022, воскресенье, 14:30
Турция. Суперлига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Кайсериспор
43'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Кайсериспор
89'
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Тиам
Замена
А. Кара
️️️️
Х. Хайрадинович
79'
Замена
А. Энгин
️️️️
М. Фалл
79'
77'
Замена
К. Манэ
️️️️
М. Кардозу
Замена
А. Демирель
️️️️
С. Баокен
71'
69'
Желтая карточка
М. Хосейни
Замена
Р. Петретта
️️️️
Б. Целина
66'
63'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
Р. Дживелек
Желтая карточка
С. Чифтпинар
51'
Желтая карточка
Б. Целина
48'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Тиам
Пас отдал
О. Кеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
43
Берсант Целина
АП
13
Стефан Баокен
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Касымпаша
18
Рауль Петретта
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
17
Ахмет Энгин
ЛВ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
77
Али Демирель
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Кайсериспор
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
6
Али Карими
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Ташкыран
25
Брума
5
Чифтпинар
25
Тирпа
12
Бен Уанес
94
Хадергьонай
10
Хайрадинович
43
Целина
9
Эйссерик
7
Фалл
13
Баокен
3-1-4-1-1
25
Баязит
5
Хосейни
4
Коловециос
23
Кароль
15
Кампаньяро
6
Булут
8
Кеман
43
Менса
9
Тиам
20
Кардозу
28
Дживелек
43
Целина
18
Петретта
18
Петретта
43
Целина
10
Хайрадинович
35
Кара
35
Кара
10
Хайрадинович
13
Баокен
77
Демирель
77
Демирель
13
Баокен
7
Фалл
17
Энгин
17
Энгин
7
Фалл
28
Дживелек
25
Саздаги
25
Саздаги
28
Дживелек
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
9
Тиам
9
Пектемек
9
Пектемек
9
Тиам
Остались в запасе
Касымпаша
Кайсериспор
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
6
Али Карими
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Даниэль Граовац
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
8
Тунай Торун
ЦП
10
Юнус Малли
АП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
Остались в запасе
16
Mehmet Eray Özbek
ЦП
6
Али Карими
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
12
Абдулкадир Ташдан
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Касымпаша - Кайсериспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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