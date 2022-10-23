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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Арис
Панатинаикос - Арис: обзор матча 23 октября 2022
Панатинаикос
23.10.2022, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Арис
90+2'
А. Шпорар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Арис
90'
+6
Красная карточка
Л. Пальма
Желтая карточка
А. Шпорар
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
А. Шпорар
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
М. Одубайо
90'
+1
Замена
М. Персман
️️️️
М. Гарсия
84'
Желтая карточка
Хулиан
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
А. Канталапьерда
83'
Замена
Э. Цокай
️️️️
Бернард
80'
80'
Замена
П. Шейх
️️️️
С. М'Баката
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
С. Паласиос
79'
Желтая карточка
А. Бриноли
65'
Желтая карточка
Р. Перес
65'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ф. Иоаннидис
63'
63'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Жервиньо
63'
Замена
А. Грэй
️️️️
Х. Итурбе
59'
Желтая карточка
Х. Итурбе
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
59'
57'
Желтая карточка
О. Этебо
25'
Желтая карточка
М. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Арис
23
Хулиан
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
22
Салем М'Баката
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Энис Цокай
ОП
23
Leandro Frroku
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Арис
43
Марвин Персман
ЦЗ
77
Луис Пальма
ЛВ
24
Папе Шейх
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-3-3-1
91
Бриноли
32
Магнуссон
4
Шенкевельд
28
Санчес
27
Хуанкар
21
Перес
22
Гнезда Черин
7
Вербич
11
Бернард
34
Паласиос
7
Иоаннидис
4-3-2-1
23
Хулиан
28
Одубайо
4
Фабиано
63
Н'Кулу
18
Мазику
5
Этебо
6
Дабо
18
Гарсия
11
Итурбе
27
Жервиньо
22
М'Баката
Канталапьерда
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
Канталапьерда
11
Бернард
6
Цокай
6
Цокай
11
Бернард
34
Паласиос
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
34
Паласиос
7
Иоаннидис
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Иоаннидис
18
Гарсия
43
Персман
43
Персман
18
Гарсия
22
М'Баката
24
Шейх
24
Шейх
22
М'Баката
27
Жервиньо
77
Пальма
77
Пальма
27
Жервиньо
11
Итурбе
45
Грэй
45
Грэй
11
Итурбе
Остались в запасе
Панатинаикос
Арис
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
23
Leandro Frroku
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
5
Ману Гарсия
АП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
23
Leandro Frroku
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Остались в запасе
5
Ману Гарсия
АП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
21
Christos Chatziioannou
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Панатинаикос - Арис
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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