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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Кристиансунд
Буде-Глимт - Кристиансунд: обзор матча 23 октября 2022
Буде-Глимт
23.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
5 : 0
Завершен
Кристиансунд
44'
У. Ветлесен
45+1'
У. Ветлесен
52'
О. Сольбаккен
58'
О. Сольбаккен
69'
Р. Эспейор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Кристиансунд
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
А. Гренбек
78'
78'
Замена
A. Coly
️️️️
С. Квиле
Замена
Н. Цугель
️️️️
А. Пеллегрино
74'
Замена
Д. Мвука
️️️️
О. Сольбаккен
73'
ГОЛ! 5:0!
Р. Эспейор
69'
Замена
Д. Сери
️️️️
Б. Вембангомо
62'
Замена
У. Салтнес
️️️️
У. Ветлесен
62'
60'
Замена
Б. Бай
️️️️
A. Askar
60'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
59'
Замена
P. Chrupalla
️️️️
Т. Гьертсен
ГОЛ! 4:0!
О. Сольбаккен
Пас отдал
Б. Матиас Мое
58'
ГОЛ! 3:0!
О. Сольбаккен
Пас отдал
Р. Эспейор
52'
ГОЛ! 2:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
Р. Эспейор
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
У. Ветлесен
Пас отдал
Б. Вембангомо
44'
43'
Желтая карточка
Т. Гьертсен
38'
Желтая карточка
А. Диоп
27'
Желтая карточка
С. Квиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Нино Цугель
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
20
David Agbo
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Лунд
2
Сампстед
2
Лоде
5
Вембангомо
7
Берг
18
Мое
10
Ветлесен
11
Гренбек
90
Пеллегрино
9
Сольбаккен
11
Эспейор
2-3-1-4
34
МакДермотт
5
17
Квиле
19
Картум
6
28
Диоп
7
Гьертсен
22
77
29
Мумбанья
17
9
Сольбаккен
22
Мвука
22
Мвука
9
Сольбаккен
5
Вембангомо
5
Сери
5
Сери
5
Вембангомо
10
Ветлесен
14
Салтнес
14
Салтнес
10
Ветлесен
11
Гренбек
20
Сьоволд
20
Сьоволд
11
Гренбек
90
Пеллегрино
11
Цугель
11
Цугель
90
Пеллегрино
17
Квиле
19
19
17
Квиле
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
77
13
Бай
13
Бай
77
7
Гьертсен
20
20
7
Гьертсен
Остались в запасе
Буде-Глимт
Кристиансунд
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
18
Элиас Хаген
ЦП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Буде-Глимт - Кристиансунд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
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