Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - ПАС
Ионикос - ПАС: обзор матча 23 октября 2022
Ионикос
23.10.2022, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
ПАС
26'
М. Ловера
31'
А. Аосман
55'
Р. Эррамуспе (П)
85'
Р. Эррамуспе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ионикос - ПАС
85'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Эррамуспе
Желтая карточка
Г. Валерианос
84'
Замена
З. Машаш
️️️️
А. Аосман
80'
75'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
Г. Памлидис
Замена
Себа
️️️️
Х. Элефтериадис
59'
55'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Эррамуспе
46'
Замена
Я. Киакос
️️️️
И. Бильбао
43'
Желтая карточка
И. Бильбао
ГОЛ! 2:0!
А. Аосман
31'
29'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
ГОЛ! 1:0!
М. Ловера
Пас отдал
А. Аосман
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
15
Алексис Ромао
ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
15
Аиас Аосман
АП
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
14
Василиос Манцис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
ПАС
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
6
Зисис Карахалиос
ОП
23
Дан Ринстра
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЦФ
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Ионикос
1
Армандо Перллеши
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
92
Себа
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
29
Зинедин Машаш
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
77
Яннис Киакос
ЛЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
18
Манссур Фофана
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
11
Александрос Лолис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
2-2-3-4
15
Валерианос
19
Чигринский
15
Ромао
22
Мигас
20
Элефтериадис
15
Аосман
7
Фадига
1
Хутесиотис
14
Манцис
87
Каньяс
17
Ловера
2-1-2-5
30
Сория
5
Эррамуспе
6
Карахалиос
23
Ринстра
24
Бильбао
31
Атанасиу
14
Памлидис
3
Пилиос
7
Росеро
6
Пантелакис
20
Элефтериадис
92
Себа
92
Себа
20
Элефтериадис
15
Аосман
29
Машаш
29
Машаш
15
Аосман
24
Бильбао
77
Киакос
77
Киакос
24
Бильбао
14
Памлидис
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
Остались в запасе
Ионикос
ПАС
1
Армандо Перллеши
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
64
Василиос Сулис
ВР
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
11
Александрос Лолис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
1
Армандо Перллеши
ВР
33
Угу Соуза
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Фабьен Антуньес
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
11
Александрос Лолис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Ионикос - ПАС
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
Новости команд
Все
Ионикос
ПАС
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
3
Шапи принес победу «Арису» в матче чемпионата Греции
2023.10.29 23:52
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
2023.10.20 23:16
Лодыгин провел в чемпионате Греции пятый сухой матч подряд
2021.03.21 00:50
6
Лодыгин вернулся в чемпионат Греции. Он считает себя одним из трех лучших вратарей России
2021.01.20 20:50
7
Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»
2020.01.20 22:17
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+