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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Олесунн
Кристиансунд - Олесунн: обзор матча 30 октября 2022
Кристиансунд
30.10.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
4 : 0
Завершен
Олесунн
38'
M. Normann Williamsen
41'
Б. Дарри Виллумссон (П)
57'
Н. Хопланд (АГ)
83'
Б. Бай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Олесунн
Замена
О. Сивертсен
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
90'
+3
Замена
P. Chrupalla
️️️️
S. Nilsen
88'
Замена
D. Agbo
️️️️
Л. Каллудра
88'
ГОЛ! 4:0!
Б. Бай
Пас отдал
Б. Дарри Виллумссон
83'
Замена
A. Coly
️️️️
M. Normann Williamsen
80'
Замена
Б. Бай
️️️️
Ф. Мумбанья
80'
77'
Замена
J. Moe
️️️️
Б. Сербечич
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Н. Хопланд
57'
46'
Замена
К. Бармен
️️️️
Э. Сегберг
46'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
К. Эдемарксбаккен
46'
Замена
Ненасс
️️️️
М. Эбийе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Дарри Виллумссон
41'
38'
Желтая карточка
Д. Феллман
ГОЛ! 1:0!
M. Normann Williamsen
Пас отдал
С. Эрик Картум
38'
Желтая карточка
С. Эрик Картум
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
7
Торгил Гьертсен
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
5
Симен Рафн
ЛЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
2
Петар Голубович
ПЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
23
Эрленд Сегберг
ОП
27
Дарио Канаджижа
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
5
Давид Феллман
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
20
David Agbo
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
77
Amin Askar
ЦФ
20
Pawel Chrupalla
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
7
Ненасс
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
7
Жилберт Коомсон
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
2-3-2-3
34
МакДермотт
5
55
Ярль
10
Каллудра
6
19
Картум
9
Виллумссон
7
Гьертсен
22
17
29
Мумбанья
4-1-1-2-2
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
27
Хопланд
5
Рафн
23
Сегберг
27
Канаджижа
33
Эдемарксбаккен
7
Нордли
5
Феллман
20
Эбийе
17
19
19
17
10
Каллудра
20
20
10
Каллудра
29
Мумбанья
13
Бай
13
Бай
29
Мумбанья
22
20
20
22
9
Виллумссон
11
Сивертсен
11
Сивертсен
9
Виллумссон
25
Сербечич
18
18
25
Сербечич
20
Эбийе
7
Ненасс
7
Ненасс
20
Эбийе
23
Сегберг
10
Бармен
10
Бармен
23
Сегберг
33
Эдемарксбаккен
7
Коомсон
7
Коомсон
33
Эдемарксбаккен
Остались в запасе
Кристиансунд
Олесунн
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
77
Amin Askar
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
1
Michael Lansing
ВР
20
Оскар Солнердал
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
25
Henrik Gjesdal
ЦЗ
77
Amin Askar
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
20
Оскар Солнердал
ЦП
14
Торбьорн Каллеваг
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Кристиансунд - Олесунн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Новости команд
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Кристиансунд
Олесунн
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
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