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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Салернитана
Лацио - Салернитана: обзор матча 30 октября 2022
Лацио
30.10.2022, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 3
Завершен
Салернитана
41'
М. Дзакканьи
51'
А. Кандрева
68'
Ф. Фасио
76'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Салернитана
Желтая карточка
М. Кансельери
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Б. Диа
90'
+6
Желтая карточка
Л. Сепе
Замена
Э. Хюсай
️️️️
А. Марушич
87'
83'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Л. Кулибали
83'
Замена
Т. Вилена
️️️️
Д. Брадарич
82'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
К. Пентек
Замена
М. Кансельери
️️️️
Педро
81'
Замена
Т. Башич
️️️️
Д. Катальди
81'
76'
ГОЛ! 1:3!
Б. Диа
Пас отдал
Д. Брадарич
Желтая карточка
А. Марушич
75'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
72'
68'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Фасио
Пас отдал
Ф. Данильюк
64'
Замена
Б. Диа
️️️️
Ф. Бонаццоли
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
Л. Альберто
64'
56'
Желтая карточка
Л. Кулибали
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Кандрева
Пас отдал
П. Маццокки
ГОЛ! 1:0!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Л. Альберто
41'
11'
Замена
Д. Бронн
️️️️
Н. Гьембер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
4-2-3-1
49
Проведель
29
Лаццари
16
Казале
26
Романьоли
77
Марушич
15
Весино
32
Катальди
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
10
Дзакканьи
3-3-2-2
55
Сепе
23
Гьембер
24
Данильюк
17
Фасио
2
Маццокки
16
Радованович
6
Брадарич
87
Кандрева
29
Кулибали
90
Бонаццоли
9
Пентек
77
Марушич
4
Хюсай
4
Хюсай
77
Марушич
32
Катальди
19
Башич
19
Башич
32
Катальди
18
Альберто
22
Милинкович-Савич
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Педро
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Педро
23
Гьембер
6
Бронн
6
Бронн
23
Гьембер
29
Кулибали
32
Бохинен
32
Бохинен
29
Кулибали
6
Брадарич
52
Вилена
52
Вилена
6
Брадарич
9
Пентек
22
Ботхейм
22
Ботхейм
9
Пентек
90
Бонаццоли
22
Диа
22
Диа
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Лацио
Салернитана
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
1
Алессандро Микаи
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
39
Антонио Иерволино
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Лацио - Салернитана
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
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