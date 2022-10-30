Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Эшторил
Портимоненси - Эшторил: обзор матча 30 октября 2022
Портимоненси
30.10.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 1
Завершен
Эшторил
88'
В. Жуниор (П)
22'
Эрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Эшторил
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Карлос
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Жуниор
88'
87'
Желтая карточка
Мешер
86'
Желтая карточка
П. Силва
81'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Ж. Карвалью
81'
Замена
Мешер
️️️️
Д. Леа Силики
Желтая карточка
R. Matos
80'
72'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Эрисон
68'
Замена
П. Силва
️️️️
Р. Мартиньш
66'
Вторая желтая
Д. Фигейра
Замена
A. Sapara
️️️️
Эвертон
60'
Замена
М. Диаби
️️️️
Э. Жоку
60'
Желтая карточка
Эвертон
58'
52'
Желтая карточка
Д. Фигейра
Желтая карточка
А. Оливейра
52'
Замена
L.
️️️️
Р. Гомеш
46'
Замена
Б. Рочес
️️️️
Я. Кариелло
46'
Желтая карточка
М. Сек
45'
+1
36'
Желтая карточка
П. Альвару
Желтая карточка
Э. Жоку
24'
22'
ГОЛ! 0:1!
Эрисон
Пас отдал
Жоаозиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
28
Энрике Жоку
ОП
7
Эвертон
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
19
Мор Ндиайе
ОП
32
Лорейн Розье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Родригу Мартиньш
ЦФ
99
Эрисон
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Портимоненси
1
Берке Эзер
ВР
2
Пастор
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Клисман
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
77
Adewale Sapara
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Эшторил
13
Педру Силва
ВР
17
Мешер
ЦЗ
18
Шакил Дело
ЦП
19
Сержинью
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
20
Жоао Карлос
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Накамура
44
Педрао
44
Релваш
24
Сек
24
Уаттара
28
Жоку
7
Эвертон
70
Гомеш
10
Оливейра
93
Жуниор
99
Кариелло
4-1-2-1-2
99
Фигейра
22
Сантуш
31
Жоаозиньо
23
Альвару
44
Африко
19
Ндиайе
32
Розье
17
Леа Силики
12
Карвалью
99
Эрисон
7
Мартиньш
28
Жоку
44
Диаби
44
Диаби
28
Жоку
7
Эвертон
77
77
7
Эвертон
70
Гомеш
20
20
70
Гомеш
99
Кариелло
35
Рочес
35
Рочес
99
Кариелло
7
Мартиньш
13
Силва
13
Силва
7
Мартиньш
17
Леа Силики
17
Мешер
17
Мешер
17
Леа Силики
12
Карвалью
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
12
Карвалью
99
Эрисон
20
Карлос
20
Карлос
99
Эрисон
Остались в запасе
Портимоненси
Эшторил
1
Берке Эзер
ВР
2
Пастор
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
20
Клисман
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
18
Шакил Дело
ЦП
19
Сержинью
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
2
Пастор
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
20
Клисман
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
Остались в запасе
18
Шакил Дело
ЦП
19
Сержинью
ЦП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
7
Беншимоль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Портимоненси - Эшторил
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
Новости команд
Все
Портимоненси
Эшторил
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
«Эшторил» – «Арука»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
6 сентября
«Бенфика» – «Эшторил»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Бенфика» – «Эшторил»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Моуринью назвал дату, когда расскажет о своем будущем
12 мая
4
«Рубин» рассмотрит подписание игрока сборной Гондураса
2025.07.07 12:30
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+