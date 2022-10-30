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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Виборг
Силькеборг - Виборг: обзор матча 30 октября 2022
Силькеборг
30.10.2022, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Виборг
28'
Т. Адамсен
53'
Я. Замбурек
70'
Ж. Грот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Виборг
90'
+6
Желтая карточка
Н. Бюрги
90'
+1
Замена
Й. Торсен
️️️️
Я. Замбурек
Замена
А. Даль
️️️️
А. Оггесен
87'
82'
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
Замена
П. Маттссон
️️️️
А. Калисир
81'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
М. Каалунд
80'
74'
Желтая карточка
Н. Мортимер
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Т. Адамсен
71'
Замена
А. Клинге
️️️️
Р. Гояни
71'
70'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Грот
Пас отдал
О. Бундгор
66'
Замена
Н. Мортимер
️️️️
Я. Бонде
66'
Замена
Э. Ахури
️️️️
И. Саид
66'
Замена
М. Сендергор
️️️️
К. Леманс
53'
ГОЛ! 1:1!
Я. Замбурек
Пас отдал
К. Леманс
47'
Желтая карточка
О. Бундгор
ГОЛ! 1:0!
Т. Адамсен
Пас отдал
К. Куск
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
18
Йонас Торсен
ЛВ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
99
Элиас Ахури
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
4-4-1-1
1
Ларсен
4
Энгель
26
Калисир
3
Феликс
22
Сонне
22
Оггесен
18
Каалунд
7
Куск
23
Гояни
8
Йоргенсен
8
Адамсен
4-1-3-1-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Залетел
23
Бундгор
5
Бюрги
13
Греннинг
6
Бонде
8
Леманс
8
Замбурек
19
Саид
31
Грот
22
Оггесен
14
Даль
14
Даль
22
Оггесен
26
Калисир
7
Маттссон
7
Маттссон
26
Калисир
23
Гояни
19
Клинге
19
Клинге
23
Гояни
8
Адамсен
9
Хелениус
9
Хелениус
8
Адамсен
18
Каалунд
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
18
Каалунд
8
Леманс
6
Сендергор
6
Сендергор
8
Леманс
8
Замбурек
18
Торсен
18
Торсен
8
Замбурек
6
Бонде
22
Мортимер
22
Мортимер
6
Бонде
19
Саид
99
Ахури
99
Ахури
19
Саид
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
Остались в запасе
Силькеборг
Виборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
3
Мартин Агнарссон
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Силькеборг - Виборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
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