Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Жирона
Реал - Жирона: обзор матча 30 октября 2022
Реал
30.10.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
70'
Винисиус
80'
К. Стуани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Жирона
90'
+5
Желтая карточка
А. Мартинес
Вторая желтая
Т. Кроос
90'
+2
Замена
Э. Милитао
️️️️
Ф. Менди
87'
Замена
М. Диас
️️️️
Ф. Вальверде
87'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Стуани
77'
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Кастелланос
77'
Замена
Т. Вилья
️️️️
В. Фернандес
76'
Замена
Рейньер
️️️️
Я. Эррера
Желтая карточка
Л. Модрич
75'
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Ф. Вальверде
70'
63'
Замена
Х. Эрнандес
️️️️
М. Гутьеррес
Замена
М. Асенсио
️️️️
Э. Камавинга
61'
59'
Желтая карточка
П. Газзанига
59'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Я. Коуто
Желтая карточка
Т. Кроос
55'
52'
Желтая карточка
Д. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
23
Иван Мартин
АП
19
Рейньер
АП
36
Рикард Артеро
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
23
Менди
22
Рюдигер
5
Алаба
26
Карвахаль
6
Камавинга
8
Вальверде
14
Модрич
8
Кроос
7
Винисиус
11
Родриго
4-1-3-1-1
13
Газзанига
27
Коуто
22
Мартинес
14
Буэно
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
21
Ромеу
24
Гарсия
17
Фернандес
11
Кастелланос
23
Менди
3
Милитао
3
Милитао
23
Менди
6
Камавинга
10
Асенсио
10
Асенсио
6
Камавинга
8
Вальверде
9
Диас
9
Диас
8
Вальверде
3
Гутьеррес
15
Эрнандес
15
Эрнандес
3
Гутьеррес
21
Эррера
19
Рейньер
19
Рейньер
21
Эррера
17
Фернандес
19
Вилья
19
Вилья
17
Фернандес
27
Коуто
17
Рикельме
17
Рикельме
27
Коуто
11
Кастелланос
7
Стуани
7
Стуани
11
Кастелланос
Остались в запасе
Реал
Жирона
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
23
Иван Мартин
АП
36
Рикард Артеро
АП
21
Ману Вальехо
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
23
Иван Мартин
АП
36
Рикард Артеро
АП
21
Ману Вальехо
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Реал - Жирона
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Реал
Жирона
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
10:31
2
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+