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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Волендам
АЗ Алкмаар - Волендам: обзор матча 30 октября 2022
АЗ Алкмаар
30.10.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 12 тур
2 : 1
Завершен
Волендам
20'
Й. Одгор
40'
Т. Рейндерс
48'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Волендам
Желтая карточка
П. Хацидиакос
90'
+4
85'
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Д. ван Мегем
85'
Замена
️️️️
Б. Плат
Желтая карточка
Й. Класи
84'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
80'
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Ю. Сугавара
72'
69'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
И. Эль-Кадири
Замена
В. Павлидис
️️️️
Й. Одгор
61'
Замена
Р. Базур
️️️️
Й. Карлссон
61'
48'
ГОЛ! 2:1!
Х. Верман
Пас отдал
И. Эль-Кадири
46'
Замена
Х. Верман
️️️️
В. Улд-Чих
45'
Желтая карточка
Г. Ористанио
ГОЛ! 2:0!
Т. Рейндерс
Пас отдал
Й. Карлссон
40'
26'
Желтая карточка
Х. Мбуямба
ГОЛ! 1:0!
Й. Одгор
Пас отдал
Ю. Сугавара
20'
Красная карточка
Д. де Вит
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Йенс Одгор
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
3-2-3-2
12
Верхюлст
31
Беукема
23
Деккер
28
Сугавара
6
Керкез
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
20
де Вит
8
Класи
21
Карлссон
21
Одгор
4-1-2-3
1
Станкович
4
Мбуямба
4
Мирани
2
Джон Маркин
5
Бенамар
6
Эйтинг
11
Ористанио
73
Улд-Чих
11
Эль-Кадири
21
Мюрен
7
ван Мегем
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
28
Сугавара
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
28
Сугавара
21
Карлссон
23
Базур
23
Базур
21
Карлссон
21
Одгор
14
Павлидис
14
Павлидис
21
Одгор
11
Эль-Кадири
5
Джеймс
5
Джеймс
11
Эль-Кадири
4
Плат
4
Плат
7
ван Мегем
25
Зеефуик
25
Зеефуик
7
ван Мегем
73
Улд-Чих
9
Верман
9
Верман
73
Улд-Чих
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Волендам
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
10
Зико Бурместер
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
16
Imran Nazih
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Петер Виндаль
ВР
10
Зико Бурместер
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
16
Imran Nazih
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча АЗ Алкмаар - Волендам
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
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