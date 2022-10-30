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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Альтах
Аустрия - Альтах: обзор матча 30 октября 2022
Аустрия
30.10.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Альтах
47'
Д. Фиц
90+4'
Д. Фиц (П)
42'
А. Форсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Альтах
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Фиц
90'
+4
Замена
Й. Хандль
️️️️
Д. Фиц
90'
+4
87'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
А. Тибиди
80'
Замена
C. Bukta
️️️️
А. Форсон
79'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Я. Юрчек
Замена
И. Драме
️️️️
М. Польстер
73'
Замена
Д. Холланд
️️️️
М. Браунедер
73'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Д. Келеш
72'
Замена
Х. Табакович
️️️️
Н. Доведан
66'
60'
Желтая карточка
А. Тибиди
56'
Замена
М. Турнвальд
️️️️
Н. Бишоф
56'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
Б. Нимага
ГОЛ! 1:1!
Д. Фиц
Пас отдал
М. Польстер
47'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Форсон
27'
Желтая карточка
Ф. Штраус
25'
Желтая карточка
Б. Нимага
Желтая карточка
Л. Гальвао
19'
Желтая карточка
М. Фишер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
27
Ян Юрчек
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
47
Дарио Крайкер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
9
Ибраима Драме
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Альтах
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
АП
13
Armin Gremsl
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
2-3-3-2
1
Фрюхтль
40
Мейсль
4
Мартинс
26
Ранфтль
23
Браунедер
3
Гальвао
43
Польстер
36
Фиц
70
Келеш
14
Доведан
30
Фишер
3-1-1-1-4
16
17
Ягер
18
Звишенбрюггер
37
Эдокполор
4
Штраус
29
Нимага
17
Форсон
25
Тибиди
9
Нухиу
27
Бишоф
27
Юрчек
36
Фиц
46
Хандль
46
Хандль
36
Фиц
70
Келеш
39
Тигль
39
Тигль
70
Келеш
23
Браунедер
8
Холланд
8
Холланд
23
Браунедер
43
Польстер
9
Драме
9
Драме
43
Польстер
14
Доведан
9
Табакович
9
Табакович
14
Доведан
27
Бишоф
34
Турнвальд
34
Турнвальд
27
Бишоф
25
Тибиди
16
Шрайнер
16
Шрайнер
25
Тибиди
29
Нимага
27
Хаудум
27
Хаудум
29
Нимага
27
Юрчек
20
Тартаротти
20
Тартаротти
27
Юрчек
17
Форсон
33
33
17
Форсон
Остались в запасе
Аустрия
Альтах
99
Мирко Кос
ВР
47
Дарио Крайкер
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
47
Дарио Крайкер
ЛВ
Остались в запасе
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия - Альтах
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
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