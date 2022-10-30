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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Анжер
Монако - Анжер: обзор матча 30 октября 2022
Монако
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
54'
Б. Эмболо
70'
А. Головин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Анжер
85'
Желтая карточка
Б. Менди
Желтая карточка
А. Дисаси
83'
74'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
А. Эну
73'
Замена
В. Таиби
️️️️
Х. Абделли
Замена
К. Дьятта
️️️️
М. Аклиуш
73'
ГОЛ! 2:0!
А. Головин
Пас отдал
К. Фолланд
70'
68'
Замена
А. Сима
️️️️
А. Салама
Замена
К. Фолланд
️️️️
Б. Эмболо
68'
57'
Желтая карточка
А. Бамба
Замена
К. Энрике
️️️️
И. Якобс
55'
Замена
А. Головин
️️️️
Т. Минамино
55'
ГОЛ! 1:0!
Б. Эмболо
Пас отдал
Вандерсон
54'
46'
Замена
А. Бамба
️️️️
Я. Валери
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Сарр
46'
Желтая карточка
Т. Минамино
45'
+1
Желтая карточка
М. Сарр
25'
19'
Желтая карточка
А. Эну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
22
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
10
Ибраим Амаду
ОП
3
Батиста Менди
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
8
Химад Абделли
АП
19
Амин Салама
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жеральд Батикль
Монако
1
Томас Дидийон
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
15
Крепин Дьятта
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
3-2-3-2
1
Нюбель
5
Сарр
3
Марипан
5
Дисаси
8
Матацо
24
Фофана
18
Минамино
11
Аклиуш
4
Якобс
7
Эмболо
10
Бен-Йеддер
2-2-3-1-2
75
Фофана
7
Валери
22
Хунтонджи
10
Амаду
3
Менди
6
Бенталеб
21
Унаи
15
Капелле
8
Абделли
23
Эну
19
Салама
4
Якобс
12
Энрике
12
Энрике
4
Якобс
5
Сарр
2
Вандерсон
2
Вандерсон
5
Сарр
18
Минамино
10
Головин
10
Головин
18
Минамино
11
Аклиуш
15
Дьятта
15
Дьятта
11
Аклиуш
7
Эмболо
31
Фолланд
31
Фолланд
7
Эмболо
7
Валери
25
Бамба
25
Бамба
7
Валери
8
Абделли
8
Таиби
8
Таиби
8
Абделли
19
Салама
19
Сима
19
Сима
19
Салама
23
Эну
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
23
Эну
Остались в запасе
Монако
Анжер
1
Томас Дидийон
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Жеральд Батикль
Остались в запасе
1
Томас Дидийон
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
23
Ильяс Четти
ЛЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
4
Усман Камара
ЦЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Жеральд Батикль
Статистика матча Монако - Анжер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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