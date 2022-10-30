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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Селтик
Ливингстон - Селтик: обзор матча 30 октября 2022
Ливингстон
30.10.2022, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 3
Завершен
Селтик
9'
К. Фурухаси
53'
Г. Тэйлор
87'
Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Селтик
89'
Желтая карточка
Г. Тэйлор
87'
ГОЛ! 0:3!
Жота
Пас отдал
Д. Тернбулл
80'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
80'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Р. Хатате
80'
Замена
Жота
️️️️
С. Хакшабанович
Желтая карточка
Э. Шайнни
78'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
С. Питтман
78'
Замена
С. Омеонга
️️️️
Д. Пенрис
74'
73'
Желтая карточка
М. Йенц
67'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
М. О'Райли
67'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Форрест
Желтая карточка
Д. Лонгридж
56'
53'
ГОЛ! 0:2!
Г. Тэйлор
27'
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
Г. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
32
Джек Хэмилтон
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
7
Jon Nouble
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
13
Аарон Муй
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
7
Дилан Баамбула
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
3-3-1-3
32
Хэмилтон
16
Келли
5
Фицуотер
67
Обилейе
10
Келли
2
Девлин
8
Холт
8
Питтман
3
Лонгридж
29
Пенрис
7
4-3-3
1
Харт
20
Картер-Викерс
56
Ролстон
4
Йенц
32
Тэйлор
13
Муй
33
О'Райли
5
Хатате
49
Форрест
29
Хакшабанович
7
Фурухаси
29
Пенрис
40
Омеонга
40
Омеонга
29
Пенрис
8
Питтман
19
Андерсон
19
Андерсон
8
Питтман
5
Хатате
28
Абильдгор
28
Абильдгор
5
Хатате
33
О'Райли
14
Тернбулл
14
Тернбулл
33
О'Райли
29
Хакшабанович
7
Жота
7
Жота
29
Хакшабанович
49
Форрест
11
Абада
11
Абада
49
Форрест
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
Остались в запасе
Ливингстон
Селтик
32
Иван Коновалов
ВР
7
Дилан Баамбула
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
7
Дилан Баамбула
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Остались в запасе
31
Бенжамин Зигрист
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ливингстон - Селтик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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