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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАС Ламия
Олимпиакос - ПАС Ламия: обзор матча 30 октября 2022
Олимпиакос
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 10 тур
2 : 0
Завершен
ПАС Ламия
22'
Х. Родригес
28'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ПАС Ламия
86'
Замена
А. Караманос
️️️️
П. Якумакис
86'
Замена
Г. Сарамантас
️️️️
И. Горанов
Замена
М. Врусаи
️️️️
Х. Родригес
75'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
74'
69'
Замена
Л. Романич
️️️️
Т. Де Винсенти
Замена
Марсело
️️️️
О. Рябчук
60'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Масурас
59'
58'
Замена
G. Marmentini
️️️️
С. Ашковски
ГОЛ! 2:0!
С. Бакамбу
28'
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Х. Ин Бом
22'
Желтая карточка
П. Бьель
17'
11'
Желтая карточка
В. Сливка
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
У. Ба
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
16
Пеп Бьель
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПАС Ламия
31
Боян Шаранов
ВР
4
Даниэль Адеджо
ЛЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
11
Стефан Ашковски
ЦЗ
13
Саввас Генцоглу
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
8
Петрос Якумакис
ЦФ
30
Томас Де Винсенти
ЦФ
11
Кристофер Нуньес
ЦФ
8
Фанис Цандарис
ЦФ
4
Иван Горанов
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Константинос Фортунис
АП
20
Агуибу Камара
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
ПАС Ламия
6
Oliver Benítez
ЦЗ
3
Георгиос Сарамантас
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
19
Gustavo Marmentini
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пасхалакис
5
Рябчук
27
Ба
2
Пипа
5
Ндой
18
Самассеку
16
Ин Бом
7
Масурас
16
Бьель
23
Родригес
94
Бакамбу
3-2-5
31
Шаранов
2
Симон
11
Ашковски
4
Адеджо
13
Генцоглу
14
Сливка
8
Якумакис
4
Горанов
8
Цандарис
11
Нуньес
30
Де Винсенти
5
Рябчук
12
Марсело
12
Марсело
5
Рябчук
27
Ба
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
27
Ба
7
Масурас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Масурас
23
Родригес
17
Врусаи
17
Врусаи
23
Родригес
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
4
Горанов
3
Сарамантас
3
Сарамантас
4
Горанов
8
Якумакис
11
Караманос
11
Караманос
8
Якумакис
11
Ашковски
19
19
11
Ашковски
30
Де Винсенти
9
Романич
9
Романич
30
Де Винсенти
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАС Ламия
47
Огмундур Кристинссон
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
20
Агуибу Камара
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
6
Oliver Benítez
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
20
Агуибу Камара
АП
Остались в запасе
6
Oliver Benítez
ЦЗ
1
Атанасиос Гаравелис
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
24
Константинос Провидакис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Олимпиакос - ПАС Ламия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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