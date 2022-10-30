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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - ХамКам
Сандефьорд - ХамКам: обзор матча 30 октября 2022
Сандефьорд
30.10.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
1 : 2
Завершен
ХамКам
49'
R.
24'
Ф. Сьелстад
60'
П. Александер Киркеволд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - ХамКам
90'
+3
Желтая карточка
L. Jendal
85'
Замена
C. Bayiha
️️️️
А. Нури
85'
Замена
E. Sildnes
️️️️
Ф. Сьелстад
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
80'
Замена
Х. Сингх
️️️️
R.
80'
75'
Замена
M. Pedersen
️️️️
П. Александер Киркеволд
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
Д. Вега
70'
Замена
A. Winbo
️️️️
A. Ordagić
70'
60'
ГОЛ! 1:2!
П. Александер Киркеволд
Пас отдал
В. Конгсро
54'
Желтая карточка
Ф. Сьелстад
ГОЛ! 1:1!
R.
Пас отдал
М. Офкир
49'
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сьелстад
Пас отдал
В. Конгсро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Дейвер Вега
ПВ
1
Jacob Storevik
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
10
Rufo
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
4
Vetle Skjaervik
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
24
Хармит Сингх
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
27
Albin Winbo
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
7
Франклин Ньенету
ПВ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
ХамКам
1
Nicholas Hagen
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
10
Emil Sildnes
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
19
Marcus Pedersen
ЦФ
4-1-2-4
3
Смайлерс
25
Тайе
3
Янсен
2
19
Куртович
11
Офкир
15
Вега
1
10
10
9
Тветер
3-1-4-2
1
33
Нури
4
Куруджай
18
Конгсро
23
Сьелстад
70
Бьерло
7
4
Опсал
4
16
Киркеволд
28
Энкеруд
10
24
Сингх
24
Сингх
10
10
27
27
10
15
Вега
7
Ньенету
7
Ньенету
15
Вега
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
23
Сьелстад
10
10
23
Сьелстад
33
Нури
27
27
33
Нури
16
Киркеволд
19
19
16
Киркеволд
Остались в запасе
Сандефьорд
ХамКам
1
Хуго Кето
ВР
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Nicholas Hagen
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
18
Федерико Бикоро
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
3
Lars Markmanrud
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Сандефьорд - ХамКам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Стадион:
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Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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