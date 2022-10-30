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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Мольде
Викинг - Мольде: обзор матча 30 октября 2022
Викинг
30.10.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
1 : 4
Завершен
Мольде
3'
Д. Фофана
44'
Э. Кнутсон
60'
Д. Фофана
83'
Н. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Мольде
87'
Замена
С. Маннсверк
️️️️
Д. Фофана
86'
Желтая карточка
Э. Хауган
85'
Желтая карточка
М. Гредем
83'
ГОЛ! 0:4!
Н. Эдегор
Пас отдал
М. Гредем
80'
Замена
Э. Брейвик
️️️️
Й. Бакке
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
Я. де Ланлай
80'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
С. Бьорсхол
71'
70'
Желтая карточка
Б. Риса
Замена
Х. Танген
️️️️
М. Сольбаккен
65'
Замена
М. Траоре
️️️️
С. Свендсен
65'
61'
Замена
Б. Хансен
️️️️
М. Бьорнбак
61'
Замена
Н. Эдегор
️️️️
Э. Кнутсон
60'
ГОЛ! 0:3!
Д. Фофана
44'
ГОЛ! 0:2!
Э. Кнутсон
Пас отдал
К. Эриксен
Желтая карточка
З. Трипич
28'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фофана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
44
Джибриль Диоп
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
15
Натан Скитта
АП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
28
Магнус Гредем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
3-3-2-2
1
Гуннарссон
6
Стенснесс
4
Брекало
18
Бьорсхол
44
Диоп
7
Сольбаккен
10
Трипич
15
Скитта
11
Кабран
11
де Ланлай
7
Свендсен
4-1-1-3-1
31
Петерсен
33
Риса
15
Бьорнбак
19
Хауган
8
Левик
25
Бакке
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
28
Гредем
16
Эриксен
27
Фофана
7
Сольбаккен
27
Танген
27
Танген
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
9
9
11
де Ланлай
7
Свендсен
24
Траоре
24
Траоре
7
Свендсен
18
Бьорсхол
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
18
Бьорсхол
15
Бьорнбак
16
Хансен
16
Хансен
15
Бьорнбак
27
Фофана
20
Маннсверк
20
Маннсверк
27
Фофана
25
Бакке
10
Брейвик
10
Брейвик
25
Бакке
15
Кнутсон
6
Эдегор
6
Эдегор
15
Кнутсон
Остались в запасе
Викинг
Мольде
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
28
Якоб Карлстрем
ВР
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Остались в запасе
28
Якоб Карлстрем
ВР
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Викинг - Мольде
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
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