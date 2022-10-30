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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Тверь - Спартак К
Тверь - Спартак К: обзор матча 30 октября 2022
Тверь
30.10.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 19 тур
0 : 2
Завершен
Спартак К
Матч
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Статистика матча Тверь - Спартак К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Тверь
1 : 1
25.10.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Муром
0 : 0
18.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Тверь
2 : 0
27.09.2026
Торпедо Вл
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Информация о матче
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Тверь
Спартак К
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Еще один клуб Второй лиги может закрыться, если не найдет спонсоров
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