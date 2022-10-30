Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вильярреал
Атлетик - Вильярреал: обзор матча 30 октября 2022
Атлетик
30.10.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
59'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Вильярреал
Желтая карточка
М. Весга
89'
86'
Замена
Х. Куэнка
️️️️
К. Фемения
Замена
Х. Морсильо
️️️️
А. Беренгер
82'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
И. Уильямс
82'
Замена
У. Венцедор
️️️️
Р. Гарсия
69'
64'
Замена
Й. Пино
️️️️
С. Чуквуэзе
64'
Замена
Н. Джексон
️️️️
Х. Луис Моралес
ГОЛ! 1:0!
И. Уильямс
Пас отдал
Р. Гарсия
59'
50'
Желтая карточка
А. Морено
Желтая карточка
Р. Гарсия
45'
Замена
И. Леке
️️️️
О. де Маркос
29'
25'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Д. Ло Чельсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
11
Горка Гурусета
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
4-1-3-2
1
Симон
17
Бершиче
26
Мартинес
5
Альварес
18
де Маркос
6
Весга
10
Уильямс
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
14
Гарсия
4-1-1-3-1
28
Рульи
17
Фемения
2
Манди
14
Торрес
5
Морено
13
Коклен
10
Парехо
21
Чуквуэзе
20
Ло Чельсо
7
Данжума
25
Моралес
18
де Маркос
15
Леке
15
Леке
18
де Маркос
14
Гарсия
12
Венцедор
12
Венцедор
14
Гарсия
7
Беренгер
7
Морсильо
7
Морсильо
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
17
Фемения
4
Куэнка
4
Куэнка
17
Фемения
20
Ло Чельсо
14
Тригерос
14
Тригерос
20
Ло Чельсо
21
Чуквуэзе
10
Пино
10
Пино
21
Чуквуэзе
25
Моралес
11
Джексон
11
Джексон
25
Моралес
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Карло Гарсия
ЦП
20
Альберто Дель Мораль
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Вильярреал
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
Вчера, 23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
В Лиге чемпионов обновлен антирекорд по безвыигрышной серии
Вчера, 23:26
«Славия» – «Вильярреал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 20:25
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+