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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Боавишта - Визела
Боавишта - Визела: обзор матча 30 октября 2022
Боавишта
30.10.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 11 тур
2 : 2
Завершен
Визела
4'
Маса
79'
Ю. Нжийе (П)
6'
М. Перейра
28'
К. Зохи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боавишта - Визела
90'
+5
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Маса
89'
83'
Вторая желтая
Р. Гуццо
82'
Желтая карточка
Андерсон
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ю. Нжийе
79'
Желтая карточка
Б. Лоуреншу
78'
78'
Желтая карточка
Р. Гуццо
76'
Замена
Т. Силва
️️️️
М. Перейра
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
С. Агра
68'
63'
Желтая карточка
Ф. Бантич
59'
Желтая карточка
М. Перейра
53'
Замена
Н. Морейра
️️️️
М. Осмайич
Желтая карточка
Маса
47'
Замена
Р. Боженик
️️️️
К. Горре
46'
Замена
И. Вукотич
️️️️
Г. Макута
46'
40'
Желтая карточка
Б. Вильсон
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
М. Тавареш
39'
28'
ГОЛ! 1:2!
К. Зохи
6'
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
Пас отдал
К. Зохи
ГОЛ! 1:0!
Маса
Пас отдал
К. Горре
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
11
Маса
ЦП
70
Бруно Оньемаечи
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Визела
97
Фабиан Бантич
ВР
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
3
Матеус Перейра
ЦЗ
20
Саму
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Алекс Мендес
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
10
Кику Бондосу
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Боавишта
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
8
Ибрахима
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
4
Робсон Рейс
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
Визела
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
29
Андрес Сармиенто
ЛВ
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
17
Нуну Морейра
ПВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
3-4-3
1
Бракали
4
Каннон
23
Сассо
79
Малхейру
42
Макута
11
Маса
70
Оньемаечи
24
Перес
11
Горре
59
Тавареш
7
Агра
3-3-1-3
97
Бантич
43
Вильсон
3
Андерсон
3
Перейра
20
Саму
14
Гуццо
22
Мендес
18
Осмайич
2
Исаак
9
Зохи
10
Бондосу
11
Маса
20
Феррейра
20
Феррейра
11
Маса
42
Макута
8
Вукотич
8
Вукотич
42
Макута
59
Тавареш
10
Нжийе
10
Нжийе
59
Тавареш
7
Агра
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
7
Агра
11
Горре
9
Боженик
9
Боженик
11
Горре
3
Перейра
82
Силва
82
Силва
3
Перейра
18
Осмайич
17
Морейра
17
Морейра
18
Осмайич
Остались в запасе
Боавишта
Визела
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
4
Робсон Рейс
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЛВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Остались в запасе
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
4
Робсон Рейс
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Фелипе
ВР
25
Мохамед Айдара
ЦЗ
23
Осама Рашид
ЦП
70
Алехандро Альварадо
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
29
Андрес Сармиенто
ЛВ
90
Фрайдей Этим
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Боавишта - Визела
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Дебютант РПЛ усилился воспитанником «Бенфики»
2024.06.29 23:23
1
Четыре португальских клуба интересуются 20-летним форвардом ЦСКА
2023.06.22 15:42
«Урал» заполучил двух свободных агентов
2023.06.05 20:20
1
Один из лучших левых защитников Португалии продолжит карьеру в РПЛ
2023.04.27 16:24
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