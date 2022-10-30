Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Умраниеспор
Бешикташ - Умраниеспор: обзор матча 30 октября 2022
Бешикташ
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 12 тур
5 : 2
Завершен
Умраниеспор
5'
Д. Тосун (П)
33'
В. Вегхорст
48'
Т. Санук
62'
Д. Тосун
78'
В. Вегхорст
45'
Й. Дель Валье
57'
Д. Авуну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Умраниеспор
80'
Замена
В. Джордже
️️️️
Й. Дель Валье
80'
Замена
М. Мимароглу
️️️️
С. Гексу
ГОЛ! 5:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Ж. Фернандеш
78'
74'
Замена
А. Беттаиб
️️️️
Д. Авуну
73'
Желтая карточка
С. Гексу
Желтая карточка
Р. Сайсс
73'
70'
Замена
О. Гюрбулак
️️️️
М. Эзер
70'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
С. Попов
ГОЛ! 4:2!
Д. Тосун
Пас отдал
Н. Редмонд
62'
57'
ГОЛ! 3:2!
Д. Авуну
Пас отдал
Жералду
ГОЛ! 3:1!
Т. Санук
Пас отдал
Соуза
48'
Замена
У. Мерас
️️️️
А. Масуаку
46'
Замена
Т. Бингель
️️️️
В. Розье
46'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Алли
46'
Желтая карточка
А. Масуаку
45'
+2
45'
ГОЛ! 2:1!
Й. Дель Валье
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
Д. Тосун
33'
14'
Желтая карточка
Жералду
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тосун
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Умраниеспор
34
Анил Демир
ВР
16
Онур Атасаяр
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
4
Мустафа Эзер
ЦЗ
28
Йонатан Дель Валье
ЛВ
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Серкан Гексу
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
29
Жералду
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Умраниеспор
13
Оркун Эздемир
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
77
Метехан Мимароглу
ЛВ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
20
Огюз Гюрбулак
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
21
Адель Беттаиб
ЦФ
4-3-1-2
34
Гюнок
26
Масуаку
5
Санук
29
Сайсс
19
Розье
5
Соуза
48
Учан
83
Фернандеш
8
Алли
9
Вегхорст
23
Тосун
3-4-1-2
34
Демир
3
Аллисон
4
Эзер
16
Атасаяр
8
Гексу
29
Авуну
90
Попов
5
Сакей
28
Дель Валье
14
Найир
29
Жералду
26
Масуаку
17
Мерас
17
Мерас
26
Масуаку
19
Розье
75
Бингель
75
Бингель
19
Розье
8
Алли
27
Редмонд
27
Редмонд
8
Алли
28
Дель Валье
11
Джордже
11
Джордже
28
Дель Валье
90
Попов
8
Йилмаз
8
Йилмаз
90
Попов
4
Эзер
20
Гюрбулак
20
Гюрбулак
4
Эзер
8
Гексу
77
Мимароглу
77
Мимароглу
8
Гексу
29
Авуну
21
Беттаиб
21
Беттаиб
29
Авуну
Остались в запасе
Бешикташ
Умраниеспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
13
Оркун Эздемир
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Остались в запасе
13
Оркун Эздемир
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
80
Фатих Шанлитюрк
ЦП
39
Антонио Мрсич
ЦП
6
Юнус Мертоглу
АП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Бешикташ - Умраниеспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Истанбулспор
4 : 0
07.06.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Умраниеспор
1 : 2
21.05.2023
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
0 : 3
14.05.2023
Умраниеспор
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Умраниеспор
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Балотелли и Монтелла едва не подрались после матча с «Умраниеспором»
2022.08.28 17:29
4
Петржела: «Дзюба – худший в «Демирспоре»? Такое будет еще неоднократно»
2022.08.28 11:41
11
Дзюба – худший игрок «Демирспора» в победном матче с «Умраниеспором» (WhoScored)
2022.08.28 08:21
9
Дзюба в матче с «Умраниеспором» ни разу не пробил по воротам
2022.08.28 00:18
8
Балотелли заменил Дзюбу в перерыве матча с «Умраниеспором», россиянин получил карточку
2022.08.27 22:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+