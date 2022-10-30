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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Фрайбург
Шальке-04 - Фрайбург: обзор матча 30 октября 2022
Шальке-04
30.10.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Фрайбург
45+1'
В. Грифо
61'
В. Грифо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Фрайбург
Желтая карточка
М. Йошида
90'
89'
Желтая карточка
К. Гюнтер
85'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Л. Кюблер
Замена
Д. Латца
️️️️
Т. Краусс
81'
76'
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Доан
76'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
Желтая карточка
Т. Краусс
73'
69'
Замена
Д. Кьерех
️️️️
У. Ен Чон
69'
Замена
Л. Хелер
️️️️
М. Грегоритч
61'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Грифо
Замена
С. Теродде
️️️️
С. Полтер
57'
Замена
Т. Мор
️️️️
К. Караман
57'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
В. Грифо
Пас отдал
М. Эггештайн
41'
Желтая карточка
М. Гинтер
Замена
К. Чалханоглу
️️️️
Т. Оувеян
34'
Желтая карточка
С. Полтер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
5
Том Краусс
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
49
Julius Schell
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
6
Флориан Флик
ОП
46
Данни Латца
ЦП
24
Сиди Сане
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
7
Кевин Шаде
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Шволов
2
Оувеян
27
Брюннер
4
Йошида
41
Матрисиани
33
Крал
5
Краусс
30
Бюлтер
91
Мойе
91
Полтер
19
Караман
4-1-1-3-1
1
Флеккен
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
11
Чон
20
Доан
32
Грифо
11
Грегоритч
2
Оувеян
23
Чалханоглу
23
Чалханоглу
2
Оувеян
5
Краусс
46
Латца
46
Латца
5
Краусс
19
Караман
7
Мор
7
Мор
19
Караман
91
Полтер
9
Теродде
9
Теродде
91
Полтер
11
Чон
7
Кьерех
7
Кьерех
11
Чон
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
20
Доан
7
Шаде
7
Шаде
20
Доан
17
Кюблер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
17
Кюблер
11
Грегоритч
9
Хелер
9
Хелер
11
Грегоритч
Остались в запасе
Шальке-04
Фрайбург
1
Ральф Ферманн
ВР
49
Julius Schell
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
24
Сиди Сане
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
49
Julius Schell
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
6
Флориан Флик
ОП
24
Сиди Сане
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Шальке-04 - Фрайбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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