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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Левадиакос - Атромитос
Левадиакос - Атромитос: обзор матча 30 октября 2022
Левадиакос
30.10.2022, воскресенье, 17:30
Греция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Атромитос
25'
Г. Никас
79'
M. Škvarka
65'
Г. Робай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Левадиакос - Атромитос
Желтая карточка
Ф. Цимопулос
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
В. Кечрида
Замена
Ф. Цимопулос
️️️️
Г. Вракас
89'
82'
Замена
К. Коцопулос
️️️️
А. Кюн
ГОЛ! 2:1!
M. Škvarka
79'
Желтая карточка
M. Škvarka
75'
75'
Желтая карточка
А. Янниотис
72'
Желтая карточка
Д. Хацисаяс
71'
Желтая карточка
А. Кюн
65'
ГОЛ! 1:1!
Г. Робай
63'
Замена
С. Фридьоунссон
️️️️
А. Эрлингмарк
63'
Замена
М. Цавидас
️️️️
В. Кьяртанссон
59'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
Замена
M. Škvarka
️️️️
А. Мейя
56'
Замена
К. Луалуа
️️️️
А. Петре
56'
31'
Желтая карточка
D. Suarez
ГОЛ! 1:0!
Г. Никас
25'
Желтая карточка
П. Лиагас
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левадиакос
44
Матей Маркович
ВР
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
24
Панайотис Лиагас
ЦЗ
4
Стивен Хэммонд
ЦЗ
19
Триантафиллос Цапрас
ЦП
8
Георгиос Никас
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
27
Тьерри Моутинью
ПВ
9
Адриан Петре
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦФ
12
Альфредо Мейя
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Атромитос
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
10
Эдер Гонсалес
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Левадиакос
97
Стефан Стоянович
ВР
22
Фемистоклис Цимопулос
ЦЗ
3
Мариос Вихос
ЦП
30
Ставрос Панайоту
ЦП
70
Яннис Янниотас
ЦФ
92
Michal Škvarka
ЦФ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
9
Мариос Цавидас
ЦФ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
3-2-2-3
44
Маркович
5
Соуза
24
Лиагас
4
Хэммонд
19
Цапрас
8
Никас
77
Вракас
27
Моутинью
12
Мейя
29
Баанак
9
Петре
2-2-5
28
Кечрида
28
Де Бок
3
Эрлингмарк
30
Кюн
5
Хацисаяс
9
Робай
14
Клонаридис
10
Гонсалес
15
77
Вракас
22
Цимопулос
22
Цимопулос
77
Вракас
12
Мейя
92
92
12
Мейя
9
Петре
25
Луалуа
25
Луалуа
9
Петре
3
Эрлингмарк
28
Фридьоунссон
28
Фридьоунссон
3
Эрлингмарк
9
Кьяртанссон
9
Цавидас
9
Цавидас
9
Кьяртанссон
30
Кюн
23
Коцопулос
23
Коцопулос
30
Кюн
Остались в запасе
Левадиакос
Атромитос
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЦП
30
Ставрос Панайоту
ЦП
70
Яннис Янниотас
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
97
Стефан Стоянович
ВР
3
Мариос Вихос
ЦП
30
Ставрос Панайоту
ЦП
70
Яннис Янниотас
ЦФ
7
Константинос Думциос
ЦФ
13
Теодорос Цириготис
ЦФ
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
88
Яннис Айкономидис
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
3
Николаос Атанасиу
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Левадиакос - Атромитос
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Левадиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
- : -
29.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
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