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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Ольборг
Брондбю - Ольборг: обзор матча 30 октября 2022
Брондбю
30.10.2022, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Ольборг
2'
Й. Гаммельбю
12'
А. Слимане
90+3'
О. Швартау
44'
Ю. Бакиз
64'
Ю. Бакиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Ольборг
Замена
С. Ростед
️️️️
С. Хедлунд
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
О. Швартау
90'
+3
Замена
М. Квистгарден
️️️️
А. Слимане
90'
85'
Замена
К. Паллесен
️️️️
Д. Гранли
75'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Ю. Бакиз
75'
Замена
А. Соуза
️️️️
Л. Прип
Желтая карточка
Д. Васс
69'
Замена
О. Швартау
️️️️
Н. Валлис
69'
Замена
К. Каппис
️️️️
М. Греве
69'
65'
Замена
К. Хег
️️️️
М. Рамкильде
64'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Бакиз
Пас отдал
М. Рамкильде
63'
Желтая карточка
П. Феррейра
44'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Бакиз
Пас отдал
Л. Прип
ГОЛ! 2:0!
А. Слимане
Пас отдал
Н. Валлис
12'
ГОЛ! 1:0!
Й. Гаммельбю
Пас отдал
Д. Васс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
17
Матиас Греве
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Юнес Бакиз
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Ольборг
31
Оскар Линнер
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
4-3-1-2
1
Хермансен
2
Максе
5
Тшиемб
15
Риверос
19
Гаммельбю
20
Слимане
10
Васс
7
Валлис
17
Греве
10
Омойджуанфо
15
Хедлунд
4-2-4
12
Сандер
29
Лудевиг
4
Гранли
20
2
Поульсен
18
Прип
8
Фоссум
6
Крамер
6
Феррейра
19
Рамкильде
10
Бакиз
15
Хедлунд
24
Ростед
24
Ростед
15
Хедлунд
17
Греве
12
Каппис
12
Каппис
17
Греве
20
Слимане
30
Квистгарден
30
Квистгарден
20
Слимане
7
Валлис
29
Швартау
29
Швартау
7
Валлис
4
Гранли
2
Паллесен
2
Паллесен
4
Гранли
18
Прип
10
Соуза
10
Соуза
18
Прип
19
Рамкильде
9
Хег
9
Хег
19
Рамкильде
10
Бакиз
25
Андерсен
25
Андерсен
10
Бакиз
Остались в запасе
Брондбю
Ольборг
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
31
Оскар Линнер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
11
Оливер Росс
ЦФ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Carl Björk
ЦФ
Остались в запасе
31
Оскар Линнер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
11
Оливер Росс
ЦФ
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Брондбю - Ольборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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