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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Эйпен
Андерлехт - Эйпен: обзор матча 30 октября 2022
Андерлехт
30.10.2022, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
4 : 2
Завершен
Эйпен
14'
Ф. Амузу
19'
Л. Рафаэлов
65'
Л. Рафаэлов
87'
А. Айт Эль-Хадж
44'
У. Худт (АГ)
68'
С. Питерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Эйпен
Замена
Н. Садики
️️️️
М. Мурильо
90'
ГОЛ! 4:2!
А. Айт Эль-Хадж
Пас отдал
М. Ашимеру
87'
Желтая карточка
Ф. Силва
85'
84'
Замена
Д. Гассама
️️️️
T. Alloh
84'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Г. Магне
78'
Замена
R. Paeshuyse
️️️️
Д. Дэвидсон
Замена
Т. Леони
️️️️
А. Диавара
75'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Л. Рафаэлов
75'
Желтая карточка
М. Мурильо
68'
68'
ГОЛ! 3:2!
С. Питерс
ГОЛ! 3:1!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
М. Мурильо
65'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Ф. Амузу
61'
60'
Замена
И. Нуху
️️️️
К. Н'Дри
59'
Желтая карточка
T. Alloh
46'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
М. Вакасо
44'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
У. Худт
ГОЛ! 2:0!
Л. Рафаэлов
19'
17'
Желтая карточка
М. Вакасо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Амузу
Пас отдал
У. Худт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
6
Тео Леони
АП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
7
Исаак Нуху
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
4-1-3-2
1
ван Кромбрадж
6
Дебаст
14
Вертонген
62
Мурильо
29
Худт
24
Диавара
11
Рафаэлов
9
Амузу
18
Ашимеру
29
Стройкенс
21
Силва
3-2-1-1-1
1
Мозер
35
Ламберт
29
8
Питерс
15
Магне
3
Дэвидсон
22
Вакасо
11
Н'Дри
14
Превляк
62
Мурильо
27
Садики
27
Садики
62
Мурильо
9
Амузу
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
9
Амузу
24
Диавара
6
Леони
6
Леони
24
Диавара
11
Рафаэлов
94
Эспозито
94
Эспозито
11
Рафаэлов
3
Дэвидсон
28
28
3
Дэвидсон
22
Вакасо
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
22
Вакасо
15
Магне
24
Деом
24
Деом
15
Магне
11
Н'Дри
7
Нуху
7
Нуху
11
Н'Дри
29
23
Гассама
23
Гассама
29
Остались в запасе
Андерлехт
Эйпен
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
33
Абдул Нурудин
ВР
8
Джеймс Джегго
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
8
Джеймс Джегго
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Андерлехт - Эйпен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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