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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Каза Пиа - Риу Аве
Каза Пиа - Риу Аве: обзор матча 30 октября 2022
Каза Пиа
30.10.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 11 тур
1 : 0
Завершен
Риу Аве
66'
С. Годвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Каза Пиа - Риу Аве
90'
+3
Желтая карточка
П. Амарал
Замена
Кука
️️️️
Нето
80'
79'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Коштинья
Замена
Я. Брайс
️️️️
А. Тайра
71'
71'
Замена
U.
️️️️
Жозуэ
70'
Замена
Ж. Грака
️️️️
А. Самарис
70'
Замена
F. Ronaldo
️️️️
М. Баэса
ГОЛ! 1:0!
С. Годвин
Пас отдал
Нето
66'
Замена
Л. Натель
️️️️
Куни
64'
Замена
L. Bolgado
️️️️
Ф. Варела
64'
59'
Желтая карточка
Э. Боатенг
Желтая карточка
Ф. Варела
57'
Замена
Н. Золотич
️️️️
J. Nunes
46'
41'
Желтая карточка
А. Сантос
Желтая карточка
А. Тайра
27'
26'
Замена
L. Ruiz
️️️️
Азиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
42
Лукас Соарес
ЦП
6
Нето
ЦП
6
Афонсо Тайра
ЦП
10
Куни
АП
90
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
6
Гуга
АП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
4
Léo Bolgado
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
13
Кука
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
Риу Аве
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
21
Жоау Грака
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
4-3-2-1
33
15
Лелу
13
15
Варела
30
42
Соарес
6
Нето
6
Тайра
77
Годвин
10
Куни
90
Клейтон
3-2-1-2-2
91
Джонатан
23
Жозуэ
33
Сантос
3
Вильям
20
Коштинья
24
Амарал
22
Самарис
8
Баэса
6
Гуга
9
Азиз
9
Боатенг
15
Варела
4
4
15
Варела
30
44
Золотич
44
Золотич
30
6
Тайра
88
Брайс
88
Брайс
6
Тайра
6
Нето
13
Кука
13
Кука
6
Нето
10
Куни
19
Натель
19
Натель
10
Куни
20
Коштинья
13
Феррейра
13
Феррейра
20
Коштинья
22
Самарис
21
Грака
21
Грака
22
Самарис
8
Баэса
11
11
8
Баэса
23
Жозуэ
17
17
23
Жозуэ
9
Азиз
11
11
9
Азиз
Остались в запасе
Каза Пиа
Риу Аве
1
Lucas Paes
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
8
Диогу Пинту
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
15
Magrão
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Каза Пиа - Риу Аве
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Пина Манике
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