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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Реймс
Брест - Реймс: обзор матча 30 октября 2022
Брест
30.10.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 0
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Реймс
90'
+2
Замена
Н. Хольм
️️️️
Ф. Балогун
Замена
К. Дембеле
️️️️
Р. дель Кастильо
87'
81'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
К. Думбия
Замена
Х. Белькебла
️️️️
У. Маньетти
74'
Желтая карточка
И. Слимани
73'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
М. Лаж
67'
60'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Д. Лопи
60'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Зенели
60'
Замена
Ш. Кейта
️️️️
Э. Гравийон
55'
Желтая карточка
А. Зенели
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
11
Камори Думбия
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
70
Алексис Флипс
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Реймс
1
Патрик Пенц
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
5
Мартен Аделин
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
4-2-3-1
1
Бласкес
3
Брассье
5
Шардонне
93
Дюверн
27
Фадиджа
8
Маньетти
45
Камара
28
Лаж
9
Онора
20
дель Кастильо
19
Слимани
3-2-3-2
23
Диуф
55
Гравийон
5
Абдельхамид
2
Локо
5
Матусива
30
Лопи
70
Флипс
11
Думбия
9
Зенели
9
Балогун
10
Ито
8
Маньетти
93
Белькебла
93
Белькебла
8
Маньетти
20
дель Кастильо
7
Дембеле
7
Дембеле
20
дель Кастильо
28
Лаж
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
28
Лаж
55
Гравийон
95
Кейта
95
Кейта
55
Гравийон
30
Лопи
2
Каюсте
2
Каюсте
30
Лопи
11
Думбия
11
Мбюкю
11
Мбюкю
11
Думбия
9
Зенели
7
ван Берген
7
ван Берген
9
Зенели
9
Балогун
29
Хольм
29
Хольм
9
Балогун
Остались в запасе
Брест
Реймс
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
1
Патрик Пенц
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
5
Мартен Аделин
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Брест - Реймс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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